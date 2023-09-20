İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Açıkladı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Ümit Özlale olduğunu ve yerel seçimlerde tek başlarına gireceklerini bildirdi.

Akşener, bir otelde düzenlenen teşkilat buluşmasında, İzmir'de partililerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Partilerinin kuruluş sürecini anlatan Akşener, "Diyorlar ki 15 milletvekili olmasaydı İYİ Parti olmazdı'. Doğrudur olmazdı. Siz nerede olurdunuz? İstanbul, Ankara, Antalya, Adana olur muydu? Bu ittifak sebebiyle pek çok şey yaşadık ama o güzel hareket, o demokrasinin yanında durma hareketinden herkes kazandı." dedi.

Cumhurbaşkanı seçiminde başarılı olamadıklarını dile getiren Akşener, "2023'te maalesef ben başaramadım. Kazandırmayı ben başaramadım. 'Özür dile.' diyorlar özür diliyorum. Bir ders çıkardık biz. Olmuyormuş." diye konuştu.

"Sorumluluk bana ait"

Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Akşener, "Milletimize ne kadar ulaşmışız, ne kadar kendimizi anlatmışız bunu bu seçimde göreceğiz. Anlatacağız ve sonuçta o sonuca razı geleceğiz. O sonuç sizi kıran, hayallerinizi kıran bir sonuçsa o sorumluluk bana aittir. Gereğini yapacağım. Aldığımız karar benim de şiddetle benimsediğim, o karar neticesinde biz yerel seçimlere yalnız başımıza gireceğiz." ifadesini kullandı.

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Ümit Özlale olduğunu açıklayan Akşener, "Özlale, İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'de sığınmacılara, belediyeler üzerinden ekstra yardım yapılmayacak. Dürüstlüğüne kefil olduğum, İzmir'e gerçekten çağ atlatacağına inandığım İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayımız Ümit Özlale'dir." dedi.

" İzmir'in artık bir kale olmasını istemiyorum"

Ümit Özlale ise aday olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Trafiği, eğitim ve sağlık hizmetlerini düzeltmeye aday olduğunu aktaran Özlale, "Bir gün bile kaybetmeden düzeltmeye adayım. İzmir kalkındırmaya adayım. Sadece sahil kenarı değil, bir cadde hatta bir sokak arkada kalan tüm sokakların, semtlerin imarını yapan bir belediyeciliğe adayım. Türkiye'nin çarklarını döndüren gerçek bir metropol şehir yapmak istiyorum ve İzmir'in artık bir 'kale' olmasını istemiyorum, reddediyorum." diye konuştu.

Programa katılan partililer Özlale'yi tebrik etti.