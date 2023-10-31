İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale Görevinden Ayrıldı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ümit Özlale'nin seçim çalışmalarını yürütmek için İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Zorlu, Özlale'nin yürüttüğü Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı'nın kurulduğunu ve bu göreve de Cem Özdemir'in atandığını açıkladı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İyi Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ümit Özlale'nin seçim çalışmalarını yürütmek için İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu. Zorlu, Özlale'nin yürüttüğü Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı'nın kurulduğunu ve bu göreve de Cem Özdemir'in atandığını açıkladı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısı dün yapıldı. İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale'nin seçim çalışmalarına odaklanabilmek için görevinden ayrıldığını açıkladı. Zorlu, Özlale'nin yürüttüğü Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı'nın kurulduğunu duyurdu. Zorlu, yeni oluşturulan Sanayi ve Teknoloji Başkanlığı görevini Cem Özdemir'in üsteleneceğini açıkladı.

Zorlu'nun konuyla ilgili bugün yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Yaklaşık üç yıldır partimizin Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Sayın Ümit Özlale, bilindiği üzere 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız olarak ilan edilmiştir.

Görev süresi boyunca ülkemiz için çok önemli projeler geliştiren Sayın Özlale, yaklaşan yerel seçimlerde İzmir için de büyük bir proje seferberliğine hazırlanmaktadır.

Bu çerçevede; seçime kalan sınırlı süreyi dikkate alarak kalan beş ayda yalnızca İzmir'deki seçim kampanyasına odaklanabilmek için Genel Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılma isteğini Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e sunmuş ve söz konusu talep Genel Başkanımızca da uygun bulunmuştur.

Birlikte alınan bu karar doğrultusunda Başkanlık Divanımızda; Kalkınma Politikaları Başkanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Başkanlığımız kurulmuş olup bu göreve Genel Başkan Yardımcımız Sayın M. Cem Özdemir getirilmiştir. Ayrıca Sayın Özdemir'den boşalan Mali İşler Başkanlığı görevi de vekaleten Seçim İşleri Başkanımız Sayın Sedat Aksakallı tarafından yürütülecektir."