İYİ Parti, İstanbul ve Ankara adaylarını ocak ayı sonuna kadar açıklayacak

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "İstanbul ve Ankara için temennimiz ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilmek yönünde olacak." dedi.

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 13-14 Ocak'ta Antalya'da yerel seçim değerlendirme kampı gerçekleştireceklerini bildirdi.

Türkiye'nin en önemli sorunun hayat pahalılığı olduğunu ifade eden Zorlu, emeklilerin zor durumda olduğunu kaydetti. Zorlu, "Biz en düşük emekli aylığının en az asgari ücret seviyesine getirilmesini ve seyyanen zam yapılmasını teklif ediyoruz. Ayrıca emekliler arasındaki dengesizliği de gidermek gerekiyor. Bunun için 2000 sonrası intibak düzenlemesi yapılmalıdır. Bir de aylık bağlama oranları düzenlenmelidir." diye konuştu.

Türkiye'de sayıları 1 milyonu bulan atanamayan öğretmenlerin yaşadığı sorunların sadece eğitim sistemini değil ülke ekonomisini de etkilediğini savunan Zorlu, 2024 yılı öğretmen atama takviminin de henüz açıklanmadığına işaret etti. Zorlu, "Gelin 100 bin kadro müjdesini açıklayın ve adil şekilde, ihtiyaca göre branşlara dağıtın. Söz verdiğiniz gibi mülakatı mutlaka kaldırmak zorundasınız. Kanun teklifini de verdik, kaçma şansınız yok." dedi.

Terörle mücadelede yaralanan ve gazi sayılmayan yaklaşık 20 bin kişinin olduğunu söyleyen Zorlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuda bir şube müdürlüğü var ve aslına çalışma da hazır. Biz bu konuda bir kanun teklifi de verdik. Gelin terörle mücadelenin devam ettiği bu süreçte hep birlikte bu yasayı geçirelim. Bu insanlarımızı daha fazla mağdur etmeyelim." ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir rekabet olacak"

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesinin (AYM) Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal kararına da uymaması üzerine 14 Ocak'ta Tandoğan Meydanı'nda düzenleyeceklerini açıkladığı mitinge, İYİ Partinin katılmayacağını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'u göstermesini değerlendirmesi istenen Zorlu, "Pek muhtemel ki İstanbul adayımızı açıkladıktan sonra Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'umuzda da çok güzel bir rekabet olacak. Dolayısıyla bu sorduğunuz sorunun cevabını yakın bir gelecekte açıklayacağımız adayımızın vermesinin çok daha doğru olacağı kanaatindeyim. Çünkü yerel seçimler teknik bir konu ve bu rekabette adayımızın son derece hazırlıklı bir biçimde bu yarışın içinde yer alacağını şimdiden söyleyebilirim." diye konuştu.

"İstanbul ve Ankara adayımızı ocak ayı tamamlanmadan açıklayacağız"

Kürşad Zorlu, İstanbul ve Ankara adayının ne zaman açıklanacağına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Manisa ve Adana büyükşehir adaylarımızı bu hafta açıklamış olacağız. Bugün, Samsun ve Antalya büyükşehir adaylarımızın isminde bir uzlaşı sağladık. Bunu da önümüzdeki günlerde açıklayacağız. İstanbul ve Ankara için de temennimiz ocak ayı tamamlanmadan bu adaylarımızı açıklayabilmek yönünde olacak."

Zorlu, "Sinan Ateş davasına bakan savcının 2 ay rapor almasını nasıl değerlendirdiği" sorusuna, "En başından bu yana Sayın Genel Başkan'ımız başta olmak üzere merhum Sinan Ateş'le ilgili konular gündeme geldiğinde burada çok özenli, çok hassas bir dil ve hukuk geliştirdik. Soruşturmanın selameti için çok kapsamlı bir değerlendirme yapmak istemem ama titizlikle takip ediyoruz. Bahsettiğimiz şekilde bazı soru işaretleri var ve bunların bir an önce açıklığa kavuşturulması ve yargının hiçbir dış baskıya maruz kalmadan bu konunun bütün açıklığıyla ortaya çıkarılması gerekmekte." yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Özel'in, "Tüm muhalefet seçmenini kazanma ihtimali güçlü adayda birleşmeye davet ediyorum" yönündeki açıklamasına ilişkin değerlendirmesi sorulan Zorlu, şunları kaydetti:

"Bu bir birleşme mi, ayrışma mı tartışmaya açık bir konudur. İYİ Parti olarak özellikle son yapılan genel seçimlerde bu sisteme, bu sistemin dayatmacı anlayışına karşı bir duruş gösterdik, bir birliktelik ortaya koyduk. Onun için bizim açtığımız bu alternatif yolculuk 'üçüncü yol' diye ifade edilen bu kararımız, tam da bu iki kutbun artık ortadan kalkması, milletimizin rahatlaması için verdiğimiz çok önemli bir karardı. Her geçen gün bizim bu kararımızın milletimizde, seçmenimizde, tavanımızda yoğunluklu bir biçimde kabul görmeye başladığını da ifade etmek istiyorum."