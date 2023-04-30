İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur: 'Isparta seçime hazır, tarih yazacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak'

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'nın seçime hazır olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacaklarını söyledi. Cesur, Isparta'da halkın seçim için sabırsızlandığını ve herkesin tek bir sesle 'kurtarın bizi' dediğini belirtti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Isparta'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek.

Haber : BERKAY VAROL - Kamera: FATİH NAZIM EFE

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "Bir an önce seçim gelsin ve sandığa gidelim istiyoruz. Isparta seçime hazır. Biz seçime hazırız. İYİ Parti Isparta'da tarih yazacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak, Genel Başkanımız Meral Akşener'i de inşallah başbakan yapacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Isparta'da düzenlenecek mitingde halka hitap edecek. İYİ Parti Milletvekili Aylin Cesur, Akşener'in Isparta programı öncesinde ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Cesur şunları söyledi:

"ISPARTA, 14 GÜN SABRETMEYE BİLE TAHAMMÜLÜ KALMAMIŞ"

Cesur, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimi için, "Isparta seçime hazır. Isparta'nın, 14 gün sabretmeye bile tahammülü kalmamış. Sokaklardayım günlerdir. Köylerdeyim, ilçelerdeyim. Sabah sanayi esnafının yanındaydım. Ortak ses yükseliyor Isparta'dan, tek bir ses yükseliyor. Her gören elimi tutup 'kurtarın bizi.' Bu ses artık çekinmeden, korkmadan yüksek perdeden söyleniyor. Kızlarımız, kadınlarımız, gençlerimiz söylüyor" dedi.

BİR GENÇ DEDİ Kİ BANA, 'SAYIN VEKİLİM, BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM, ARTIK EKMEK PARAMI KAZANAMIYORUM"

Sanayi esnafı olan bir genç ile arasındaki sohbeti Cesur, şöyle aktardı:

"Daha bugün sanayi esnafı çok genç, 25 yaşında bir kardeşim araba tamir ediyordu, elleri simsiyah dedi ki bana, 'Sayın vekilim, ben Türk milliyetçisiyim, artık ekmek paramı kazanamıyorum, yetmiyor. Ben gitmek istiyorum artık bu ülkeden. Ben ülkemi seven bir Türk milliyetçiyim. Ne olur bizi göndertmeyin.'"

"15 GÜN DAHA SABRETMEYE, RAHAT UYUMAYA, SABAH DA DEMİREL'İN LAFIYLA 'UYUYA KALMAYIN' DİYORUM"

Cesur, "Az önce bir ağabeyim geldi, '65 yaş aylığım yetmiyor, aç kaldım' dedi. 850 TL ilken önergeler verdik, artırın diye, artıra artıra 1500 TL olmuş. Bugün açlık sınırının ne kadar olduğunu herkes biliyor. En az 10 kat artırılması lazım. Dolayısıyla Demirel'in (9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel) memleketinde her yer susuz kalmış; barajlar kurumuş. İlçelerde, köylerde en ortak talep susuz kalması. Mazotuyla, gübresiyle, tarım ve hayvancılık şehri olan, esnafının, çiftçisinin boynunun bükük olduğu, memurunun, emeklisinin gülemediği bir Isparta olmuş. Her yerde omuzlar, başlar dik gidiyorum, az kaldı diyorum. 15 gün daha sabretmeye, rahat uyumaya, sabah da Demirel'in lafıyla 'uyuya kalmayın' diyorum sandığa gidin" diye konuştu.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPACAK, GENEL BAŞKANIMIZ MERAL AKŞENER'İ DE İNŞALLAH BAŞBAKAN YAPACAĞIZ"

Bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'ya geliyor. Akşener, saat 11.30'da Ispartalı yurttaşlarla bir araya gelecek. Cesur, "Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener geliyor. Isparta halkı büyük bir coşkuyla Meral Akşener'i bekliyor. Genel Başkanımız burada Ispartalılarla buluşacak. Biraz daha, 15 gün daha sabretmeleri, dayanmaları için yüreklere su serpecek. Çok güzel planlarımız, projelerimiz hazır. Bir an önce seçim gelsin ve sandığa gidelim istiyoruz. Isparta seçime hazır. Biz seçime hazırız. İYİ Parti Isparta'da tarih yazacak ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak, Genel Başkanımız Meral Akşener'i de inşallah başbakan yapacağız" dedi.