Haberler

BBP'den İYİ Parti'ye Sert Tepki

Güncelleme:
İYİ Parti Sivas İl Başkanı'nın "BBP'liden PKK'lı olur, İYİ Partiliden olmaz" sözlerine Büyük Birlik Partisi cephesinden tepki geldi.

İyi Parti Sivas İl Başkanı'nın "BBP'liden PKK'lı olur, İYİ Partiliden olmaz" sözlerine Büyük Birlik Partisi cephesinden tepki geldi. BBP İl Başkanı Ahmet Polat, "Bu sözler sadece siyasi bir hadsizlik değil, Sivas'ın vakarına, şehitlerimizin hatırasına ve Büyük Birlik davasının tertemiz mazisine yapılmış ağır bir saldırıdır. Seviyesizliğin dibi, ahlaksızlığın daniskasıdır" dedi.

İyi Parti Sivas İl Başkanlığı, 15 Kasım Cumartesi günü kongrede toplandı. İki liste ile gidilen seçimde mevcut il başkanı Volkan Karasu, yeniden başkan seçildi. İYİ Parti İl Başkanı Volkan Karasu'nun kongrede yapmış olduğu konuşma tepkilere neden oldu. İl Başkanı Karasu yaptığı konuşmada, "Büyük Birlikçilerden PKK'lı çıkar, İYİ Partiliden çıkmaz" sözleri sonrası Büyük Birlik Partisi (BBP) cephesinden yanıt gecikmedi. BBP İl Başkanı Ahmet Polat, parti binasında basın mensupları ile bir araya geldi.

"Seviyesizliğin dibi, ahlaksızlığın daniskasıdır"

Toplantıda konuşan Ahmet Polat, "Cumartesi günü İYİ Parti Sivas il Kongresinde, mevcut İl Başkanı Volkan Karasu'nun ağzından çıkan sözler; sadece siyasi bir hadsizlik değil, Sivas'ın vakarına, şehitlerimizin hatırasına ve Büyük Birlik davasının tertemiz mazisine yapılmış ağır bir saldırıdır. Karasu'nun, 'Büyük Birlikçilerden PKK'lı çıkar, İYİ Partiliden çıkmaz' şeklindeki cümlesi; seviyesizliğin dibi, ahlaksızlığın daniskasıdır. Üstelik Genel Başkanımız Mustafa Destici'nin İYİ Partililere PKK'lı dediğini iddia etmek, yalanın, çarpıtmanın ve müfteriliğin zirvesidir. Bu ülkede teröre karşı en açık, en omurgalı, en tavizsiz duruşu gösteren hareket Büyük Birlik Partisi'dir. Bu camianın lideri Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, bir ömür boyu 'Terörle aynı fotoğrafta olanla aynı yolda olmayız', 'Terör örgütü ve uzantıları TBMM'ye girmemelidir' dedi. 'Benim olmadığım Meclis'te federasyon konuşulur' dedi. Bugün de Genel Başkanımız Mustafa Destici, aynı çizgide; her platformda, her görüşmede, her açıklamasında terörü ve teröristi lanetlemektedir" ifadelerine yer verdi.

Polat: "Müfterisin, yalancısın ve siyaseten ahlak, şeref yoksunusun"

İYİ Parti İl Başkanı'nı özür dilemeye davet eden Polat, "Volkan Karasu'nun Büyük Birlik' Partisi'ne, Alperenlere ve Genel Başkanımıza yönelik hezeyan dolu sözleri, cehaletin, siyasi ahlaksızlığın ve çapsızlığının bir ürünüdür. Buradan açıkça söylüyorum, Genel Başkanımızın İYİ Partililere 'PKK'lı' dediğini iddia ettin. O halde çık, bunu ispat et. Nerede söylemiş, ne zaman söylemiş, hangi konuşmada, hangi cümlede bunu ifade etmiş? Belgeleriyle, görüntüleriyle ortaya koy. Eğer ortaya koyamazsan, ispat edemezsen ki, edemeyeceksin, o zaman müfterisin, yalancısın ve siyaseten ahlak, şeref yoksunusun. Sana Sivas Meydanı'nı adres gösteriyorum. Bu şehir temizdir, merttir, mertliğin karşısında eğrilik barınmaz. ya çıkıp bu milletin önünde, Büyük Birlik Partisi camiasından ve Alperenlerden özür dileyeceksin. ya da bu skandal sözlerin altında ezilip gideceksin. Ayrıca hesabını da vereceksin. Kimse bu davayı çamura bulaştıramaz. Kimse Alperenlerin vakarını test etmeye kalkamaz. Kimse, kendi fırıldaklıklarını bizim omurgalı duruşumuzla mukayese edemez" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
