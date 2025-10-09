İYİ Parti Heyeti, Tarım ve Ticaret Sektörünü Ziyaret Etti

İyi Parti heyeti, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği, Türkiye Halciler Federasyonu, Otonomi Ticaret Merkezi ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu ile Polatlı Ziraat Odasını ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet, ticaretin nabzını tutmak, iş dünyasının, tarımın ve üreticilerin sorunlarını yerinde görerek çözüm önerilerini paylaşmak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ediyor.

Bu kapsamda heyetin Ankara Toptancı Hali'ne yaptığı ziyarette, Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Ceyhan Gündüz, yönetim kurulu üyeleri ve Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ile yapılan görüşmede, hem yaş sebze ve meyve ticareti sektörünün karşı karşıya olduğu sorunlar hem de Ankara'daki ticaret hayatının güncel meseleleri değerlendirildi.

İkinci el otomotiv ticareti masaya yatırıldı

Heyetin bir diğer durağı Otonomi Ticaret Merkezi oldu.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) ve Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ile yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede, ikinci el otomotiv ticareti sektörünün mevcut durumu ve yaşanan sorunlar masaya yatırıldı.

Tarım sektöründeki sorunlar ele alındı

Heyetin son ziyareti Polatlı Ziraat Odasına gerçekleştirildi. Oda Başkanı Zekai Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan görüşmede, tarım sektörünün mevcut durumu ve çiftçilerin yaşadığı sorunlar ele alındı.

Heyette, İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, İYİ Parti Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, İYİ Parti Ankara Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba ve Yüksel Arslan, İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel ve İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım yer aldı.