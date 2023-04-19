İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta, Samsun'da konuştu Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğunu elde ederse ve adayı da cumhurbaşkanı olursa Türkiye parlamenter sisteme geçecek, güçlendirilmiş haliyle." dedi.

İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğunu elde ederse ve adayı da cumhurbaşkanı olursa Türkiye parlamenter sisteme geçecek, güçlendirilmiş haliyle." dedi.

Samsun'dan İYİ Parti'den milletvekili adayı olan Usta, İlkadım Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programındaki konuşmasında, parlamenter sistemden, yapılan referandumun ardından vazgeçildiğini söyledi.

Türkiye için parlamenter sistemin sağlıklı bir sistem olduğunu ama yeterince faydalanılamadığını belirten Usta, "Biraz demokrasi kültürümüzün düşük, biraz da bizdeki sistemin anayasal olarak zafiyetler içinde olmasından dolayı belki yeteri kadar bizde başarılı olamadı ama bizim geçmeye hazırladığımız sistem, güçlendirilmişi. Yani geçmişten kaynaklanan sıkıntıların en aza indirildiği ve bütün gelişmiş ülkelerin uyguladığı sistem. Millet İttifakı parlamentoda çoğunluğunu elde ederse ve adayı da cumhurbaşkanı olursa Türkiye parlamenter sisteme geçecek, güçlendirilmiş haliyle." ifadelerini kullandı.

Usta, dünyada kişi başı milli geliri 25 bin doları geçen 26 ülkeden 21'inin parlamenter sistemle yönetildiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"İkisi başkanlık sistemiyle, ikisi krallıkla, biri de yarı başkanlıkla yönetiliyor. Dolayısıyla dünyada gelişmiş ekonomilerde, medeni ekonomilerde, medeni ülkelerde uygulanan, demokratik ülkelerde uygulanan sistem, parlamenter sistem. Zafiyetlerinin giderilmesi durumunda, bu sistemle Türkiye başarılı olacaktır. Geçen sefer tabii bilmiyorduk böyle olacağını belki ama parlamenter sistemden vazgeçip bu tarafa geçtikten sonraki 5 yılda Türkiye her alanda son derece kötüye gitti."