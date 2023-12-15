İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç Partisinden İstifa Etti

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sevinç, parti içindeki siyasi tutumunun ulusal hassasiyetlere ve Atatürk ilkelerine uygun olmadığını belirterek istifa ettiğini ifade etti.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç partisinden istifa etti.

Sevinç yaptığı yazılı açıklamada, Bornova, Manisa ve İzmir Büyükşehir belediyelerinde uzun yıllar üst düzey kamu yöneticiliği yaptığını, partisinin kuruluş aşamasında kurucu il başkan yardımcısı olarak görev aldığını belirtti.

2019 yılında yapılan seçimlerde Bornova ve Büyükşehir belediyesi meclis üyeliği, aynı zamanda da grup başkanvekilliği görevini üstlendiğini aktaran Sevinç, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'de siyasete girmeyi tercih ederken beklentim, bu partinin ulusal hassasiyetlere ve Atatürk ilkelerine önem veren bir merkez partisi olmasıydı. İlk yıllarda sayın genel başkanın izlediği siyaset bu yöndeydi. Ancak son dönemlerde merkez parti ekseninden uzaklaşan bir tutum izlemeyi tercih etmesi, topluma gereken güveni vermemesi nedenlerinden dolayı İYİ Parti'de siyasete devam etmemin bir anlamı kalmadığı için parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım."