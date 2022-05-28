İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Ordu'da ilçeleri ziyaret etti - Haberler

İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun bazı ilçelerinde ziyaretlerde bulundu.

Dervişoğlu, Ünye ilçesindeki Şehitler Anıtı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, memleketinde bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Problemleri yerinde tespit etmek ve çözüm önerilerini ortak akılla belirlemek üzere bütün Anadolu'yu il il, ilçe ilçe dolaştıklarını anlatan Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in her gün bir yerde olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin de her gün başka yerlerde partileriyle ilgili çalışmaları devam ettirdiklerini aktaran Dervişoğlu, Ordu'nun problemleri bulunduğunu, bunun en önemlisinin çevre sorunlarıyla ilgili olduğunu savundu.

Dervişoğlu, ilçede esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Gölköy, Aybastı ve Kabataş ilçelerine de giden Dervişoğlu, bu ilçelerde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.