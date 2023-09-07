İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İyi Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, "Yeterlilik sahibi etkin adaylarımızla aziz milletimizin terazisine çıkıp tartılmak arzusundayız. Önümüze çıkacak engellerle ilgili de hazırlık yapıyoruz. Hiç kimse İyi Parti'ye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın." dedi.

Dervişoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Orta Vadeli Programı değerlendirdi. AK Parti'nin, "Türkiye Ekonomi Modeli"nin vatandaşa ne kadar büyük bir yük yüklediğinin farkına vardığını savunan Dervişoğlu, "Bu acı gerçeğin fark edilmesi memnuniyet verici olsa da programın içeriği, toplumsal refah için vatandaşlarımızın uzun bir süre sabretmesi gerektiğini ifade etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

İyi Parti'nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıklamasının ardından partiye yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, bu konuların Genel İdare Kurulunda görüşülüp, tartışılıp karara bağlanacağını söyledi. Dervişoğlu, "O dönemdeki ittifakın şartları ile bugün karşı karşıya bulunduğumuz şartlar birbirine benzerlik arz etmiyor. 2019'da gerçekleştirilen yerel yönetimlere bağlı seçim işbirliğini CHP'ye teklif eden İyi Parti'dir." diye konuştu.

"Kaç belediye alırız, kaç belediye başkanlığı kazanırız, kaç belediye meclis üyemiz olur" türünden hesapların içinde olmadıklarının altını çizen Dervişoğlu, "Derdimiz sadece Türkiye ve sorunların çözümüne yönelik birliktelik." ifadelerini kullandı.

-"Kalbi ittifak politik ittifaka dönüştürüldü"

Oluşturdukları ittifakın "kalbi bir ittifak" olduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Hedefimiz 2023 seçimleriydi. O kalbi ittifak, bir politik ittifaka dönüşerek ruhunu kaybetti maalesef. Sonucunda da ittifak yapmamıza dayanak teşkil eden 2023 seçimleri de kazanılamayınca, durumun yeniden gözden geçirilmesi ihtiyacı hasıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Seçimlerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 26 Ağustos'a kadar konuşmadığını hatırlatan Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü partimizin yetkili organları bu zaman zarfında karşı karşıya bulunduğumuz seçim sonuçlarının analizini yapmakla meşguldü. Şimdi küçük küçük meselelerden, büyük büyük fırtınalar çıkarıyorlar ya... Biz 2019 yılında yaptığımız yerel seçim ittifakını, 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptık. O ittifaktan sonuç almamıza rağmen, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonuç alınmayınca, şapkayı önümüze koyup ciddi bir biçimde düşünme ihtiyacı içerisine girdik. Yanlış stratejiler ve yapılan hatalar yüzünden netice alınmadı, alınamadı. Bunun tartışması da maalesef CHP içinde henüz yapılmadı - ya da yapıldı biz muttali değiliz. Kalbi ittifak da politik ittifaka dönüştürülünce seçimi kaybetmek kaçınılmaz hale geldi."

Akşener'in kötü gidişatı engelleyemediği ve milletin beklentisini karşılayamadığı için Afyon'da yaptığı konuşmada özür dilediğini anımsatan Dervişoğlu, "Ama anlaşılıyor ki CHP, kaybedilen bu seçimde alınan yüzde 48 oyun başarı olduğunu tanımlamaya gayret sarf ediyor. Bize göre kazanılmayan seçim kaybedilmiş seçimdir." dedi.

"Parti tabanımızdan gelen sese kulak veriyoruz"

İYİ Parti olarak Türkiye'nin huzurunu, refahını, mutluluğunu ve güvenliğini; kutuplaşmalarda değil toplumsal kucaklaşmalarda aradıklarını söyleyen Dervişoğlu, "Dolayısıyla bu kutuplaşmalara vesile olmamak adına seçime ayrı ayrı gidelim çağrısını, bizzat Sayın Genel Başkanımız ağzından dile getirdik. Bu bir siyasi taktik ya da strateji değil. Bu kutuplaştırmalara vesile olan ittifakların parti kimliklerine zarar vermesi ve demokratik sürece olumsuz etkilerde bulunması münasebetiyle, o yoldan geri dönüşün bir çaresi olarak partilere yapılmış bir çağrıdır." yorumunu yaptı.

Bu çağrının çok doğru biçimde karşılık bulmadığını dile getiren Dervişoğlu, "Teşkilatlarımızdan ve parti tabanımızdan gelen ses; kutuplaşmalara vesile olmamak, parti kimliğimizi muhafaza edebilmek ve Türkiye'nin geleceğini kurtarabilmek adına seçimlere ittifak halinde değil ayrı ayrı girilmesi yolunda bir adım atılmasını talep etmişlerdir. Biz bu sese kulak veriyoruz. İttifak içinde kalarak sorunların çözülebileceğine olan inancımızı yitirdiğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Gizli protokollerle, gizli anlaşmalarla, politik manevralarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Dervişoğlu, "Ruhunu yitiren kalbi ittifakın, ruhunun yeniden canlandırılmasının mümkün olmayacağı kanaatine vardık. Sonradan bir şeyler konuşabilir miyiz diye de düşünmedik değil. Ama CHP'den yapılan birtakım açıklamalar var. Dominant partinin CHP olduğu söyleniyor. CHP'li belediyelerin, belediye başkanlarının görevlerine devam edecekleri söyleniyor. CHP'den bugüne kadar hiç kimse çıkıp da, İYİ Parti'yi 'kazandıran' olarak da tanımlamadı. Geçmişi CHP içinde olan birtakım televizyon yorumcuları bizim CHP ile olan ittifakımızı, iki belediye kuruluşundaki iki ayrı genel müdüre bağlamaya çalıştı. Dil siyasette çok önemlidir. Eğer dilinizi değiştiremezseniz, dil sizi değiştirmeye başlıyor." diye konuştu.

"Önümüze çıkacak engellerle ilgili de hazırlık yapıyoruz"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın bugünkü açıklamalarına işaret eden Dervişoğlu, "Bize yol açıklığı temenni ediyor. Herkesin yolu açık ve aydınlık olsun. Biz seçmenin iradesine ipotek koyacak değiliz. İsteyen istediği belediye başkan adayına oy verecektir. Bunları seçmenin iradesine ipotek koymak ya da almış olduğumuz oyu siyasi bir koza ve silaha dönüştürmek için yapmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeterlilik sahibi etkin adaylarla milletin terazisine çıkıp tartılmak arzusunda olduklarını ifade eden Dervişoğlu, "Önümüze çıkacak engellerle ilgili de hazırlık yapıyoruz. Hiç kimse İYİ Parti'ye yol haritası tanzim etmeye kalkmasın." dedi.

"İmamoğlu ve Yavaş'ın seçimleri kazanmak noktasında bir kaygıları olmayacaktır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşısına İYİ Parti'nin nasıl aday çıkaracağının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklarına inandığımız bu iki önemli siyasi figürün, belediye başkanlığı seçimlerini kazanmak noktasında bir kaygıları olmayacaktır." yanıtını verdi.

Bu iki ismin ittifakla seçimleri kazandıklarının hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, "Parti içinde 81 vilayette kendi adaylarımızla gitmek gibi bir hakim kanaat var. Bunu genel idare kurulu belirleyecek. Dün siyasette bir olup, bugün birbiriyle çelişkiler yaşayan çok sayıda insan var. CHP'nin içinde bütün bunlar olurken, Sayın Yavaş ve Sayın İmamoğlu'nun durumunu başkalarının istifade alanına sunmayı arzu etmiyorum." diye konuştu.

Türkiye genelindeki oy oranı hatırlatılarak İYİ Parti'nin kendi adaylarıyla yerel seçimlere girmesi durumunda, bunun ittifak yapacak siyasi partinin adaylarına yarayıp yaramayacağının sorulması üzerine Dervişoğlu, "Biz, bir küsuratı bütüne tamamlamak için kurulmuş bir parti değiliz. Biz, Türkiye'yi yönetmek için kurulmuş bir partiyiz. Sayın Genel Başkanımızın da 'fabrika ayarlarına geri dönüyoruz' sözündeki sırrı onun içinde aramak lazım. Bu soruyu bana değil, 49 buçuğu 50'ye tamamlayacak 0,5'lere değer verenlere sorun." karşılığını verdi.