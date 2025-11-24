Haberler

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması
Güncelleme:
İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesine yönelik oylamaya ilişkin, "CHP'nin katılmaması doğrudur.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesine yönelik oylamaya ilişkin, "CHP'nin katılmaması doğrudur." dedi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun "gayri yasal olduğunu" ileri sürdü.

Komisyonda, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gidilmesi için yapılan oylamaya tepki gösteren Çömez, "CHP'nin katılmaması doğrudur. Keşke CHP bizim başından beri söylediğimiz gibi 'Bu bir ikna komisyonudur. Kurgulanmış, ayarlanmış, planlanmış bir komisyondur. Buna girmeyin' uyarımıza o gün de dikkat etseydi. Ama takdir kendilerinindir." ifadesini kullandı.

Oylamanın kapalı oturumda gerçekleştirilmesini eleştiren Çömez, "heyetin, İmralı'ya helikopterle değil, halkın içinden geçerek kosterle gitmesi gerektiğini" söyledi.

Çömez, terör örgütü PKK'nın katlettiği şehit öğretmenlerin isimlerinin yazılı olduğu listeyi de gösterdi.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
