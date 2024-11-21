İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, gündemi değerlendirdi Açıklaması

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "yenidoğan çetesi" ile ilgili ellerinde çarpıcı belgelerin bulunduğunu, TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonu ile bu belgeleri paylaşacaklarını bildirdi.

Çömez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Çayırhan Termik Santrali maden sahalarının özelleştirilmesine karşı olan madencilerin mağdur edilmemesi gerektiğini belirtti.

İhale şartnamesinde "işçilerin işlerine devam etmesine" yönelik koşulun bulunmadığını söyleyen Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun bugün işçilerle bir araya geleceğini kaydetti.

"Yenidoğan çetesi" davasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çömez, müdahillik başvurularının mahkemece reddedildiğini, ikinci kez başvuruda bulunacaklarını söyledi. Çömez, "Elimizde sürece dair çarpıcı belgeler var. Elimizdeki bütün belgeleri Meclisimizdeki Araştırma Komisyonuna vereceğiz. Komisyon marifetiyle neticelendikten sonra hem kamuoyu ile paylaşacağız hem de mahkemeye takdim edeceğiz." dedi.

Niğde Çocuk Evleri Sitesi'nde şiddet olayları yaşandığıyla ilgili iddialara ilişkin ekim ayında konuşma yaptığını ve soru önergesi verdiğini anlatan Çömez, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın soru önergelerine cevap vermediğini belirtti.

Çömez, devlete ait bazı çocuk yurtlarında şiddet ve istismar olaylarının yaşandığını ileri sürdü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın istifa etmesini isteyen Çömez, Niğde'de yaşanan olaylar sonrasında 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

"O kılıçlar, bu ülkeye göz diken hainlere, düşmanlara çekilir"

MSÜ Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde bazı teğmenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmesini eleştiren Çömez, bu konuda verdikleri araştırma önergelerinin TBMM Genel Kurulunda reddedildiğini hatırlattı. Teğmenlerin, yasal yemini yaptığını söyleyen Çömez, "O kılıçlar millete, iktidara, bu ülkeye çekilmez; bu ülkeye göz diken hainlere, düşmanlara çekilir." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez, çok sayıda vatandaşın genel sağlık sigortasını işsizlik dolayısıyla ödeyemediğini savundu.

"Şu anda Türkiye'de 1 milyon 800 bin sığınmacı Kızılaydan aylık maaş alıyor." diyen Çömez, Türk vatandaşlarına ise genel sağlık sigortasını ödeyemediği için icra kağıtları gönderildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Büyükbaş hayvan ithali talimatını verdim." dediğini aktaran Çömez, et ithalatının 14 yıldır sürdüğünü dile getirdi. Turhan Çömez, "tarımda da dramlar yaşandığını, çiftçilerin borç batağında olduğunu" ifade etti.

"Açılım süreci yapmak isteyenlerin kapanım sürecinin ne olduğunu anlatması lazım"

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığı olmadığına" yönelik sözlerini sorması üzerine Çömez, şu ifadeleri kullandı:

"Devletler, ülkeler böyle yönetilmez. İktidarın ortağı, paydaşı iki siyasi partinin genel başkanı bir görüşme yapıyorsa bunun karşılığında medyanın huzuruna çıkarlar, açıklamalarını yaparlar. 'Erdoğan şunu söyledi', 'Bahçeli bunu dedi', 'el sıkışırken birinin eli uzaktaydı, birinin eli geri daha gerideydi', 'biri şöyle müzikli mesaj verdi'; biz bunların üzerinden siyasi yorum yapamayız. Açılım süreci yapmak isteyenlerin kapanım sürecinin ne olduğunu anlatması lazım."

Casusluk düzenlemesiyle ilgili muhalefet partileri ve AK Parti'nin gerçekleştirdiği toplantının hatırlatılması üzerine Çömez, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu'nun toplantıya katıldığını bildirdi. Çömez, "etki ajanlığı" olarak nitelendirdikleri düzenlemeye karşı olduklarını ve bu düzenlemenin yargıya ilişkin kanun teklifinden çıkarıldığını söyledi.

Türk Ceza Kanunu'nda casuslukla ilgili maddelerin bulunduğuna işaret eden Çömez, "Rasyonel, gerçekçi, hakiki çözüm noktasında destek oluruz. Parti grubumuzla ve Genel Başkanımızla beraber bunları değerlendireceğiz. İlk toplantı yapıldı, önümüzdeki günlerde uzun vadeli toplantılar yapılacak." şeklinde konuştu.

Çömez, MHP'den üç milletvekilinin istifasına yönelik görüşlerinin sorulması üzerine, bir siyasi partinin iç konularıyla ilgili yorum yapmayı doğru bulmadığını ifade etti. İstifaların hangi gerekçeyle gerçekleştiğini bilmediğini anlatan Çömez, bu konuda takdirin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'de olduğunu da sözlerine ekledi.