İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi İmren Nilay Tüfekci, Isparta ve Burdur'da yerel seçim çalışmalarına devam etti

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkanlığı 6. Bölge Koordinatörü İmren Nilay Tüfekci, Karaman ve Antalya ziyaretlerinin ardından Isparta ve Burdur'da yerel seçim çalışmalarına devam etti. Burdur İl Başkanlığı ziyaretinde aday adayı ve aday belirleme süreci üzerine görüşmeler gerçekleştirildi. Isparta'da ise esnaf ziyaretleri ve toplantılar yapıldı.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkanlığı 6. Bölge Koordinatörü İmren Nilay Tüfekci, Karaman ve Antalya ziyaretlerinin ardından Isparta ve Burdur'da yerel seçim çalışmalarına devam etti.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Yerel Yönetimler Başkanlığı 6. Bölge Koordinatörü İmren Nilay Tüfekci, partisinin Burdur İl Başkanlığını ziyaret ederek burada il divan kurulu üyeleri ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Yerel seçimlerde aday adayı ve aday belirleme süreci üzerine detaylı görüşmeler gerçekleştirildi.

Burdur ziyaretinin ardından Tüfekci, Isparta'ya geçti ve burada bir dizi program gerçekleştirdi. İlk olarak, Isparta'da bulunan esnafı ziyaret edip vatandaşlarla sohbet ederek onların görüşlerini dinledi ve yerel siyasetin nabzını tuttu. Esnaf ziyaretlerinin ardından, Isparta İl Divan Kurulu üyeleriyle toplantı gerçekleştiren Tüfekci, yerel seçimler için aday belirleme stratejileri ve hedefleri ele aldı. Toplantı sonrasında ilçe başkanlarıyla bire bir görüşmeler yaparak yerel seçim çalışmalarına yönelik notlarını aldı.

İmren Nilay Tüfekci'nin yoğun programı, Isparta'dan geç saatlerde ayrılmasıyla sona erdi. - ISPARTA