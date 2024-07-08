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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sinan Ateş'in Ailesiyle Görüştü

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in annesi ve ablasıyla bir araya geldi. Görüşmede Ateş ailesi, hukuki sürece dönük kaygılarını iletti ve Dervişoğlu da davanın takipçisi olacaklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş Kazanç ile bir araya geldi.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezinde Dervişoğlu'nun makamında yapılan görüşmede Ateş ailesi, Dervişoğlu'na "hukuki sürece dönük kaygılarını" iletti.

Dervişoğlu da davanın takipçisi olacaklarını belirterek, "Sinan Ateş benim mevkidaşımdır. Bu nedenle bizim tepkimiz siyasi değil, çok daha ötesindedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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