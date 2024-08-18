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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu: Mazlum halklara karşı tecavüzler var

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düzenlenen festivalde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mazlum halklara karşı yapılan tecavüzleri durdurması gerektiğini vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Millet olarak etrafımızda olup biten olumsuzluklara karşı tarihin bütün dönemlerinde üzerimize düşeni yapmaya muvaffak olmuş bir milletiz. Nerede bir mazlum varsa, onun yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milleti duracaktır. Dost, düşman bunu iyi bilmek mecburiyetindedir" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde düzenlenen 14'üncü Geleneksel Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Eğriçimen Yaylası'nda düzenlenen festivalde Güler Duman ile yerel sanatçılar sahne aldı. Burada konuşan Dervişoğlu, ülke olarak sıkıntılı günlerden geçildiğini belirterek, "Bu sıkıntıların gönül birliği olmadan, el birliği olmadan iş birliği olmadan aşılabilmesi de mümkün görünmüyor. O sebeple mutlak suretle karşı karşıya bulunduğumuz büyük problemlerle alakalı olarak hem millet olarak bir araya gelmeyi becerebilmeliyiz hem de siyaset olarak, siyasetçiler olarak kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp kucaklaşmayı öğrenebilmeliyiz" dedi.

'MAZLUM HALKLARA KARŞI TECAVÜZLER VAR'

İsrail'in Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılara değinen Dervişoğlu, "Bölgemizde savaşlar var, bölgemizde operasyonlar var, bölgemizde mazlum halklara karşı yöneltilmiş tecavüzler var. Millet olarak etrafımızda olup biten olumsuzluklara karşı tarihin bütün dönemlerinde üzerimize düşeni yapmaya muvaffak olmuş bir milletiz. Nerede bir mazlum varsa, onun yanında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve büyük Türk milleti duracaktır. Dost, düşman bunu iyi bilmek mecburiyetindedir. İşte o sebeple haksızlıklara, zulümlere karşı bir milli duruş söz konusu olduğunda, parti ayrımı yapmaksızın bütün siyasi partiler bir araya gelmek suretiyle duruşumuzu da dünyaya gösteriyoruz" diye konuştu.

'SADECE YAKIN COĞRAFYALARDA DEĞİL, DERDİMİZ'

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretine de değinen Müsavat Dervişoğlu, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de kendisini kendisine yakışan bir biçimde karşıladık ve ağırladık. Uğurlamasını da doğru bir biçimde gerçekleştirdik ama sadece yakın coğrafyalarda değil, derdimiz. Uzak coğrafyalarda da soydaşlarımız ve dindaşlarımız zulme uğruyor. Onun bir işareti olması bakımından Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde oturduğum kürsünün önüne Doğu Türkistan'ın gök bayrağını koydum. Onun da hakkını Doğu Türkistan'daki dindaşlarımızın da ve soydaşlarımızın da hakkını savunmak, bizim ortak değerimiz olmalıdır" dedi.

'BÜYÜK BİR ÇATININ ALTINDA TOPLANMAK GEREKİYOR'

Dünyanın değiştiğine ve Türkiye'nin bu değişime kayıtsız kalamayacağını söyleyen Dervişoğlu, "Değişen dünyaya, değişen dünyanın jeopolitiğinden kaynaklı olumsuzluklara karşı da Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarih şuuruyla, meseleyi kökten ele alabilmesi ve bu coğrafyada şah olması icap eden Türk milletini piyon durumuna düşürmemesi lazımdır. O sebeple Sivaslısıyla, Karslısıyla, Adanalısıyla Yozgatlısıyla, Ordulusu, Trabzonlusuyla, İzmirlisi, Manisalısıyla, ortak bir duruş sergilemek için büyük bir çatının altında toplanmak gerekiyor. O çatının adı, Büyük Türkiye Cumhuriyeti'dir, önderi de Gazi Mustafa Kemal'dir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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