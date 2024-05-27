İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İsrail'in Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırıyı kınadı.

Dervişoğlu, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de aylardır okul, hastane dinlemeden masum sivillerin hedef aldığı saldırıların yeterince canice değilmiş gibi bir de bu saldırılardan canını kurtaran Filistinlilerin korunmak için sığındığı Birleşmiş Milletler çadırlarına da bombalar yağdırıldığını ifade etti.

Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle zulüm olmaz, olamaz. Bu insanlık dışı saldırıları bir kez daha şiddetle kınıyor, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünya kamuoyunu insan haklarına sadece sözle değil, eylemle de sahip çıkarak derhal bu zalimliğe son vermeye çağırıyorum."