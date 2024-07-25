İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre Dervişoğlu, Arslan ve beraberindeki heyetle genel merkezdeki makamında bir araya geldi.

Görüşmede, İYİ Parti STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da hazır bulundu.