İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Sakarya mitinginde yurttaşların talepleri

HABER: GÜLARA SUBAŞI – KAMERA: FURKAN ERDEM

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Sakarya mitingine katılan bir yurttaş, "Ekonomiyi düzeltmelerini bekliyoruz. Baştakinin gitmesini istiyoruz. Saraydan çıkmalarını istiyoruz artık. Sarayda altınlarla yaşıyorlar. Çeşmeler altınlardan oluyor. Bizim paramızla oluyor bunlar" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün Sakarya'da miting düzenledi. Mitinge katılan yurttaşlar, şunları söyledi:

"Ekonomiyi düzeltmelerini bekliyoruz. Baştakinin gitmesini istiyoruz. Saraydan çıkmalarını istiyoruz artık. Sarayda altınlarla yaşıyorlar. Çeşmeler altınlardan oluyor. Bizim paramızla oluyor bunlar."

"ÖLÜM DE OLSA BUGÜN BURADAYIM"

"Ben, yüzde 65 engelliyim. Malulen emekli olamıyorum. Soruyorum; neden? Kardiyoloji doktoru oksijen takmadan sokağa çıkma diyen adamım ben. Ölüm de olsa bugün buradayım. Meral Akşener, bizim her şeyimiz. Ben erkeklerden ümidi kestim. Cennet kadınların ayaklarının altında. Meral Akşener'in yanındayız. Dürüstlük, adalet… Millete korku aşılamışlar. Şimdi burada konuşacağım çok şey var ama buradan nasıl çıkacağımı düşünmem lazım. Korku var, korku. Adalet istiyorsak burada."

"ERDOĞAN GİTSİN, KİM GELİRSE GELSİN"

"Siyasetçi görmek istedim ömrümde ilk defa. İnşallah Erdoğan gidecek. Erdoğan gitsin, kim gelirse gelsin. Ülkenin durumu çok kötü. Ekonomi, adalet, hiçbir şey yok. Başa düzgün birisi gelsin artık. Erdoğan artık gitsin. Yeter artık. 20 yıl oldu. Ben başka bir siyasetçi görmek istiyorum başımda. Doğduğumdan beri Erdoğan'ı görüyorum."

"MİLLET KAN AĞLIYOR, KAN"

"Akşener bu banka borçlarının silsin. Ben, 71 yaşındayım. Eve icra geldi. Vallahi beş kuruş para alamıyorum. Meral Akşener'i Doğru Yol'dan tanırım. Ben, o partidendim. Onu destekliyorum. Millet kan ağlıyor, kan."