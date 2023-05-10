İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Trabzon'da Konuştu

Haber: MAHİR BAĞIŞ-ÇAĞATAN AKYOL / Kamera: FURKAN ERDEM-SADIK KARAKULOĞLU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon'da; "Bize diyorlar ki Allahsız, kitapsız, dinsiz, imansız. O kişiye dinsiz imansız, kitapsız, Allahsız derseniz eğer Allah'a şirk koşmuş olmaz mısınız? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Allah'a şirk koşuyor böyle bir durum olabilir mi? Böyle bir seçim, böyle bir durum olabilir mi? Benim namazımın size faydası veya zararı söz konusu mudur? Dindar bir insanın harama el uzatmaması kul hakkı yememesi gerekir. Sürekli olarak dinden imandan bahset sonra 5-10-15 maaş alsın yan gelip yatsın, sen işsiz gez. Haramın dibine battınız be. Gencecik evlatlarımızın umudunu çaldınız. Lüks arabalarla gezen pudra şekeri çekenlerin yanında cebinde kaç lira var dediğimde 'Cebimde para yok diyen' var bu ülkede. Siz dinden imandan bahsediyorsunuz, hadi oradan be" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bugün Trabzon'da miting düzenledi. Mitinge; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Akşener, şunları söyledi:

"CEBİMDE PARA YOK DİYEN VAR BU ÜLKEDE. SİZ DİNDEN İMANDAN BAHSEDİYORSUNUZ, HADİ ORADAN BE"

"14 Mayıs akşamı bütün bu ayılar, dayılar attaya gidecek. Ben hayatımda böyle rezil bir dille seçime gitmedim. Siyasi bir ailenin kızıyım böylesine pis bir dille seçime gidildiğini hiç görmedim. Patron, velinimet sizsiniz. Kadınlar sürtük, düşük, çukur oldu; gençler süfli, şükürsüz oldu; emekliler şükürsüz oldu. Bu abilerin diline göre siz işgalcisiniz, aynı zamanda darbeciniz, gayri millisiniz. Bize diyorlar ki Allahsız, kitapsız, dinsiz imansız. O kişiye dinsiz imansız, kitapsız, Allahsız derseniz eğer Allah'a şirk koşmuş olmaz mısınız? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Allah'a şirk koşuyor böyle bir durum olabilir mi? Böyle bir seçim, böyle bir durum olabilir mi? Benim namazımın size faydası veya zararı söz konusu mudur? Dindar bir insanın harama el uzatmaması kul hakkı yememesi gerekir. Sürekli olarak dinden imandan bahset sonra 5-10-15 maaş alsın yan gelip yatsın, sen işsiz gez. Haramın dibine battınız be. Gencecik evlatlarımızın umudunu çaldınız. Lüks arabalarla gezen pudra şekeri çekenlerin yanında cebinde kaç lira var dediğimde 'Cebimde para yok diyen' var bu ülkede. Siz dinden imandan bahsediyorsunuz, hadi oradan be. Biz kadınlar süpüreceğiz, 14 Mayıs akşamı.

"HESAP VERMEKTEN KORKUYORLAR. HIRSIZLARDAN ELBETTE HESAP SORULACAKTIR"

Baktığınız zaman çalmak çırpmak ve harama el uzatmak ve bu seçimde kaybediyor olmanın getirdiği bir sonuç. Hesap vermekten korkuyorlar. Hırsızlardan elbette hesap sorulacaktır, hırsız olanların aklı çıkmış durumda. 14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bir oyunuz Kemal'e bir oyunuz Meral'e. Kılıçdaroğlu, 13'üncü cumhurbaşkanı seçilecek. Benim burada İYİ Partililerden istediğim şu; bir oy Kemal'e bir oy Meral'e buna çalışacaksınız. CHP'li kardeşlerimden de her aileden bir tanecik oy istiyorum. Biz tamamını Kemal'e veriyoruz ama siz her aileden bir tanecik Meral'e vereceksiniz artık. Bu birlikteki bu ülkeyi feraha çıkaracak.

"TÜRKİYE SMA'LI BEBEKLERLE İLGİLİ ACI ÇEKİYOR, O MESELEYİ SÖZ VERİYORUM BEN ÇÖZECEĞİM"

Türkiye SMA'lı bebeklerle ilgili acı çekiyor, o meseleyi bir anne, babaanne olarak söz veriyorum ben çözeceğim. Köylerdeki yaş ortalaması 50-55 arası. Gençler eğer köye gidip tarımla uğraşacaksa onların SSK ya da BAĞKUR primlerini biz ödeyeceğiz. Çobanların maaşını biz ödeyeceğiz, SSK'sıyla beraber ki hayvancılık yürüsün diye. Durumu kötü olan ailelerin kadınlarına, 18-26 yaş grubu gençlere 2 bin 500 lira aylık maaş bağlayacağız, iyi yaşam geliri diye.

"BUNLARIN DÜŞMANLIĞINA DA DOSTLUĞUNA DA GÜVEN YOK"

Bu kadın bu ülkenin sınır dışı en derin harekatının altında imzası olan kişidir muhteremler. Siz daha gözünüzün önünde inek uçuşurken bu kişi o evrakın altına şerefle imza attı. Bu sistemi değiştirmek durumundayız, aksi takdirde bu ülkenin çevresi ile olan kavgasından bugün geldiği nokta kimine göre 5 kimine göre 10 milyon sığınmacı. 2 yıl içinde seçimi kazanır kazanmaz gönderiyoruz hepsini. Mısırla kavga ettik, niye ettik? Bunların düşmanlığına da dostluğuna da güven yok.

"14 MAYIS'TA BİR OY KEMAL'E BİR OY MERAL'E VERİYORSUNUZ, KILIÇDAROĞLU'NUN DEYİMİYLE BAHARLARI GETİRİYORSUNUZ, BİZİM DEYİMİMİZLE TARİHİ SİZ YAZACAKSINIZ"

15'inden itibaren bu ülkenin refaha, zenginliğe, güce, bu gençlerin işe, bu kadınların mutluluğa, emeklilerin evlatlarıyla, torunlarıyla mutlu bir hayat sürmesini istiyorsak, dış ilişkilerde akılcı, gerçekçi sistemin kurulmasını istiyorsak 14 Mayıs günü aileniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla birlikte gidiyorsunuz bir oy Kemal'e bir oy Meral'e veriyorsunuz. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle bu ülkeye baharları getiriyorsunuz. Bizim deyimimizle de bu seçim tarihi bir seçim bu tarihi siz yazacaksınız, inşallah Trabzon tarihi yazacak."