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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oyunu Üsküdar'da kullandı

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde bulunan 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Akşener, seçim sonuçlarını Ankara'da takip etmek için kısa süre sonra yola çıkacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Allah, inşallah gönlümüzdekini nasip eder." dedi.

Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde bulunan 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, okul çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Seçimin herkes için çok önemli olduğunu vurgulayan Akşener, "Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Allah, inşallah gönlümüzdekini nasip eder." diye konuştu.

Akşener, seçim sonuçlarını Ankara'da takip etmek için kısa süre sonra yola çıkacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Politika

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