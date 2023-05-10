İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Devlet memuru maaşı, işçi maaşı, asgari ücret, emekli, dul, yetim maaşı gibi maaşları gerçek enflasyona uygun hale getireceğiz" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çanakkale'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda halka hitap etti. Miting programında Akşener'in yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, milletvekilleri, İYİ Parti ve CHP'li milletvekili adayları yer aldı. Konuşmasına AK Parti seçmenlerine seslenerek başlayan Akşener, "AK Parti'li kardeşlerime sesleniyorum. Sayın Erdoğan'ı çok seviyor olabilirsiniz, çok saygı duyuyorum. AK Parti'yi çok seviyor olabilirsiniz, saygı duyuyorum. Ama bu seçimde mutlaka İYİ Parti'ye ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin. Çünkü bu son seçim. Bu seçimden sonra Sayın Erdoğan'ın son seçimi. Bu seçimde güçlendirilmiş, parlamenter sisteme geçme sözü veren ve hızlı bir şekilde demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, adaleti, bağımsızlığı getirecek, hırsızlığı engelleyecek, çalmayacak, çaldırmayacak olan 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy verin. Bir daha Sayın Erdoğan'ın seçilmesi mümkün değil. Bu seçimi Millet İttifakı olarak alacağız. 13'üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak. Ben de Başbakan olacağım. Dolayısıyla 1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e" ifadelerini kullandı.

Miting alanındaki vatandaşlardan süpürgeyi eline alan Akşener, "Bu süpürge ile süpüreceğiz biz onları. Hem de nasıl süpüreceğiz, görün bakın. Önce Samsun İl Başkan Yardımcısı çıktı dedi ki; 'Başı açık kadın perdesiz eve benzer.' Sonra, Rize Belediye Başkanı, hani meşhur bir açılım süreci vardı ya çözüm süreci, o zaman dedi ki 'Ne gerek var çözüm sürecine, alalım her bir Rizeli, Kürt kadınını 2'nci bir eş olarak, bu işi çözelim' dedi. Yani ne demek istiyorum. Pis şakalar bizim üzerimizden, kötü hakaretler bizim üzerimizden ama bilmedikleri bir şey var. O mutfakta karılar değil, arılar çalışıyor, biz çalışıyoruz biz. Özellikle kadınlara sesleniyorum; onları süpürgenin ucuyla hayırlısıyla süpüreceğiz" ifadesini kullandı.