İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Sağlık Durumu Açıklandı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon nedeniyle hastanede muayene olduğunu ve birkaç gün istirahat edeceğini açıkladı. Ayrıca Zorlu, sığınmacı ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili tutuklamaları eleştirerek, sığınmacı sorununun çözülmesi gerektiğini belirtti. Yerel seçimlerle ilgili olarak da adres değişikliği yapma süresinin son 1 haftasında olduğunu hatırlattı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin, "Günümüzde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisi ile Genel Başkanımız hastanedeki muayenenin ardından bugün evinde istirahate geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde çalışmalarına başlayacak" dedi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Zorlu, dün akşam rahatsızlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sağlık durumuna ilişkin bilgi vererek, "Günümüzde çok yaygın olduğu belirtilen viral bir enfeksiyon teşhisi ile Genel Başkanımız hastanedeki muayenenin ardından bugün evinde istirahate geçti. İnşallah birkaç gün içerisinde çalışmalarına başlayacak. Zaten bu vesile ile bugün gerçekleşecek Başkanlık Divanı toplantımızı ve yarın Eskişehir'de düzenleyeceğimiz teşkilat buluşmamızı iptal etmiştik ama ilerleyen bir tarihte, belki önümüzdeki günlerde Eskişehir ziyaretimizle birlikte Genel Başkanımızın planı içerisinde yer alan diğer illere de ziyaretleri devam edecek" diye konuştu.

'ASLA KABUL EDİLEMEZ'

Zorlu, Ankara'da sığınmacı ve göçmen kaçakçılığı ile nefret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilen 8 kişinin tutuklanmasına ilgili de değerlendirmede bulundu. Hem ifade özgürlüğünü hiçe sayan hem de Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olan sığınmacılar meselesini gözden kaçırmaya yönelik ciddi bir keyfilikle karşı karşıya olduklarını belirten Zorlu, "Buradan seslenmek istiyoruz; bu anlayışta ülkemize iyilik yapmıyorsunuz, aksine insanlarımızın tepkisini, öfkesini daha da arttıracak bir huzursuzluğa katkı sağlıyorsunuz. Yargıya ve medyaya olan güveni de daha aşağıya çekiyorsunuz. Oysa hepimiz biliyoruz ki ortada gerçek bir beka sorunu bulunuyor. Sığınmacı ve kaçak yabancıların sayısı bugün 13 milyonu aşmıştır. Bu gidişle çok değil, 2053 yılına geldiğimizde sayıları 30 milyonu da aşacaktır. İşte bu kitlenin Türkiye Cumhuriyeti'nin huzur ve birliğini tehdit ettiğini artık tüm vatandaşlarımız derinden hissetmektedir. Bu şekilde yaparak bir yere varmak mümkün değil. Ülkesinin, çocuklarının demografik geleceğinden, huzur ve güvenliğinden, işinden, aşından kaygılanan milyonlarca vatandaşımızın bu konudaki haklı isyanı anlaşılıyor ki bugün ki siyasi iktidarın en büyük korkusu haline gelmiştir. Buradan İYİ Parti olarak uyarıyoruz; sığınmacı meselesine dikkat çekmek, bu konuda eleştiri ve karşıt görüşler ortaya koymak her Türk evladının hakkı ve aynı zamanda sorumluluğudur. Siyasi iktidarın meydana getirdiği ve büyüttüğü sığınmacı sorununu çözmek yerine bunu eleştirenleri susturmaya çalışması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE SON 1 HAFTA

Ayrıca yaklaşan yerel seçimlerle ilgili vatandaşlara uyarıda bulunan Zorlu, "31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde oy verme günü bulunacağınız yerde oy kullanabilmek için vatandaşlarımıza sesleniyoruz; adres değişikliklerinizi e-Devlet uygulamasından ya da nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapabilirsiniz. Bu konuda son 1 haftalık sürenin içerisindeyiz" dedi.