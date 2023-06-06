İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray istifa etti

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı Aytun Çıray partisinden istifa etti.

Çıray, Twitter hesabından yayımladığı istifa mektubunda, İyi Parti'nin kuruluşuna katılma kararının temelinde Türkiye'nin uçurumun kıyısına getirildiğine yönelik kaygıları olduğunu ve "ülkeyi demokrasi ve hukuksuzluk krizinden çıkarmak için milli seferberlik ruhuyla, kuşatılmış muhalefete yeni bir parti ile destek olmayı ve Türk milletini harekete geçirerek seçimleri kazanmayı" amaçladığını belirtti.

Mektubunda, laiklik karşıtı hareketlerin, TSK'ya yapılan yargı darbesinin ve 15 Temmuz 2016 FETÖ damgalı kanlı ihanet girişimiyle başlayan sürecin Türkiye'yi uçuruma getirdiğini ifade eden Çıray, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin içine sürüklendiği girdapla birlikte sıkışan siyasetin bana göre demokratik açıdan çözümü, merkezde, Atatürk ilkelerine ve kurucu milli değerlere bağlı, bu ilkeler ışığında kuşatılmaya çalışılan CHP ile birlikte cumhuriyet için mücadele edebilecek özgürlükçü bir parti kurmaktı. Bu duygu ve düşüncelerle kurduğumuz İyi Parti, Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik desteği ile seçimlere girerek TBMM'de grup kurdu ve oy oranları gittikçe artan bir şekilde yükselmeye başladı. Tam bu esnada derinden derine işlediği anlaşılan sinsi bir anlayış ile 20 Eylül 2020 İYİ Parti Kurultayında söz konusu hedefe ilk darbe vuruldu. Başta bana ve Sayın Ümit Özdağ'a olmak üzere İYİ Parti'de bir tasfiye operasyonu başlatıldı. Bu kriz Özdağ'ın ayrılıp parti kurması ile sonuçlandı ki yarattığı etkiyi 14-28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşadık.

Aziz Türk milleti, 'Başıma tabanca dayasalar dahi kalkmam' denilen Millet İttifakı masasından kalkılmasıyla birlikte, Türk toplumunda ortaya çıkan şok dalgası, sonunda İYİ Parti Genel Başkanına karşı bir öfke seline ve onunla arasında derin bir güven bunalımına dönüştü. Ortaya çıkan bu bunalım ne yazık ki sadece İYİ Parti'ye değil, cumhurbaşkanlığı seçim sürecine, dolayısı ile demokrasimizin ve gençlerimizin geleceğine zarar verdi.

Kamuoyu bildiği için burada tekrarlamaya gerek görmediğim daha pek çok başka nedenden dolayı bugün itibarı ile kurucu Genel Sekreteri olarak yola çıktığım ve birçok görevde bulunduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum."

Mektubunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür eden Çıray, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet ve demokrasi adına bu süreçlere katkıyla birlikte şahsıma büyük bir hoşgörü ile destek veren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lilere bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Başta İzmir teşkilatları olmak üzere İYİ Partililerle milli sorunlarda her zaman gönül birlikteliği yapacağımıza yürekten inanıyorum. Aziz Türk milletinin ve İzmirli hemşehrilerimin beni anlayacaklarından eminim."