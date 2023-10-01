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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile terör saldırısı hakkında görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı hakkında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile telefon görüşmesi yaptı ve saldırıyla ilgili bilgi aldı.