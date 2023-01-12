İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı Politika Haberleri İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle özel Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti. Kaynak: AA / Politika Meral Akşener İYİ Parti Politika Haberler

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