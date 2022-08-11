İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı esnaf ziyaretlerinde, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener : "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim"

NEVŞEHİR - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'de yaptığı esnaf ziyaretlerinde, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim" dedi.

İYİ Parti Lideri Meral Akşener, Yeni Mahalle Nar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaflarla görüştü. Girdiği iş yerinde iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener, cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı sorusuna, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" diyerek cevap verdi.

(AÇ-TB-CC-Y)