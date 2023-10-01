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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki terör eyleminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, yaralı polislerin...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'daki terör eyleminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak, yaralı polislerin sağlık durumu ile ilgili bilgi alıp, Bakan Yerlikaya'ya ve emniyet teşkilatına geçmiş olsun dileklerini iletti.