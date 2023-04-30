İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: '13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kılıçdaroğlu olacak'

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde, "Biliyorum ki İzmir, istibdada karşıdır. 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kılıçdaroğlu olacak. İnşallah biz de çok iyi bir oy alacağız, Millet İttifakı'nın logosuyla giren bir partisi olarak. Biz esas olarak ne yapıyoruz, biliyor musunuz? Hasan Tahsin'in yaptığı gibi, ilk kurşunu atan; kalbini, hayatını, her şeyini ortaya koyan Hasan Tahsin'in, Atatürk'ün evlatları olarak, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diyoruz. Duy Recep Bey duy, emekliye sevk edildin" dedi.

Millet İttifakı, bugün İzmir'de miting düzenledi. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mitingde birer konuşma yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gündoğdu Meydanı'nı dolduran kalabalığı eşi Tuncer Akşener'le birlikte selamladı. Akşener, selamlanın ardından sahneyi terk eden eşi için, "Herkes eşiyle çıkınca ben de kocamı getireyim dedim. İlk defa milli oldu. Utandı ve kaçtı" dedi. Akşener, mitingde şunları söyledi:

"13. CUMHURBAŞKANI, SAYIN KILIÇDAROĞLU SEÇİLECEK. KENDİSİNİ ALKIŞLARLA MAKAMINA OTURTACAĞIZ: Bütün arkadaşlarımız anlattılar, hangi şartlarda bu seçime gidildiğini. Bu tamam ama siz zaten bu yanlışlıkları senelerdir bu insanlardan, bizi yöneten bu kafadan, bu zihniyetten görüyorsunuz. Çaka Bey'in İzmir'ine, tarih bilgisi olmayanlar tarafından 'Gavur İzmir' denildi. Tarihinizi bilmezseniz bir şehre bunu dersiniz. İzmir, insanlara gavur olmamayı öğreten şehirdir. 14 Mayıs gecesi eğer biz kazanırsak işgalci olacakmışız ya işgali sona erdiren İzmir.

Bugün burada gördüğüm; İzmir kararını vermiş. Atatürk'ümüzün bıraktığı emanete sahip çıkan İzmir, bizi istismar eden, milletimizi bölüp parçalayan ve vatandaşlık satan, 10 milyon Suriyeliyi ülkemize dolduran bu harami düzene son verecek. Onu görüyorum bugün. İzmir'e 'gavur' diyenler, Cumhuriyet'in kurucularına da 'iki ayyaş' dediler. Sonra ne oldu? O 'iki ayyaş' sözüne karşı önce kadınlar, sonra gençler ayağa kalktı ve 14 Mayıs akşamı inşallah ve gerçekten, mutlaka 13. Cumhurbaşkanı, Sayın Kılıçdaroğlu seçilecek. Kendisini alkışlarla makamına oturtacağız. Ama Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını da nezaketle emekli edeceğiz.

HANGİ PARTİYE OY VERİRSENİZ VERİN, HER AİLEDEN BİR OY İSTİYORUM: Burada bütün siyasi görüşten insanlar var. İYİ Partililer elbette hem Sayın Kılıçdaroğlu'na hem de Millet İttifakı logosunu içinde kendi logosuyla seçime giren İYİ Parti'ye oy verecekler. Ama ben, tüm İzmirlilerden, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninden, size saygım sonsuz ama her aileden bir oy istiyorum. Çünkü şu ana kadar en fazla eziyet gören benim. Bana söylenenler hiç kimseye söylenmedi. Bir anaya, bir babaanneye, bir eşe söylenmeyecek ne varsa söylendi. Ağzımda tekrarlayamıyorum, çünkü tüm kadınlara söylendi. Bize 'sürtük' dendi. Bana 'fosforlu' dendi. Gençlere 'süfli' dendi. Bana 'kocasını aldattı' dendi. Bu, benim için ölümdü.

DUY RECEP BEY DUY, EMEKLİYE SEVK EDİLDİN: İşte şimdi sizden, hangi partiye oy verirseniz verin, her aileden bir oy istiyorum. Moralim için istiyorum, iradem için istiyorum. Ailem için istiyorum, torunum için istiyorum, tüm kadınlar için istiyorum. Çünkü bu kavgayı, bu mücadeleyi verebilmek için size ihtiyacım var. Biz, bunu birlikte başaracağız. Biliyorum ki İzmir, istibdada karşıdır. 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kılıçdaroğlu olacak. İnşallah biz de çok iyi bir oy alacağız, Millet İttifakı'nın logosuyla giren bir partisi olarak. Biz esas olarak ne yapıyoruz, biliyor musunuz? Hasan Tahsin'in yaptığı gibi, ilk kurşunu atan; kalbini, hayatını, her şeyini ortaya koyan Hasan Tahsin'in, Atatürk'ün evlatları olarak, 'Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet' diyoruz. Duy Recep Bey duy, emekliye sevk edildin."