İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: 'Türk Milletini Bölmeyeceğiz'

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Dar bir alana sıkışmayacağız, memleketin dertleriyle hemdert, haliyle hemhal olacağız. Türk siyasetinin yok edilmiş merkezini yeniden inşa edeceğiz. Partimizi kurarken zaten milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı olduğumuzu ifade etmiştik. Bu üçünde umde doğrudan doğruya Cumhuriyet'i temsil eden umdelerdir. Onları büyütmek, onları yüceltmek, o güzellikleri milletle buluşturmak da boynumuzun borcu olmalıdır, boynumuzun borcu olacaktır" dedi.

İyi Parti Aydın 4'üncü Olağan İl Kongresi, Muğla- Aydın kara yolu üzerindeki bir düğün salonunda yapıldı. Mevcut başkan Ahmet Ertürk'ün tek aday olduğu kongreye partililerin yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da katıldı. Dervişoğlu, mehteran takımı eşliğinde karşılandığı kongrede yaptığı konuşmada "Bizim birliğimiz, dirliğimiz, birbirimize sıkı sıkıya sarılışımızın teminatı Cumhuriyet'tir. Kardeşliğimizin teminatı Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet; dil, tarih ve kültür birliği demektir. Çeyrek asırdır bu birliğe zarar vermek için çaba sarf eden birtakım mahfiller var. Onların karşısında direnç gösteren bizler var. Siyasetin doğru bir dil oluşturması lazım. Bakıyorum mesela Adnan Menderes, Aydın'ın sevgisine nasıl mazhar olmuş. Bakıyorum Süleyman Demirel, o zaman 67 vilayette herkese nasıl samimi bir siyasi lider olarak kendisini kabul ettirmiş. Bakıyorum Bülent Ecevit, nasıl Türk siyasetinde nezaketiyle temayüz etmiş. Necmettin Erbakan hocanın yüreğindeki iman bu milletin gönlüne nasıl geçmiş bakıyorum. Alparslan Türkeş'in azminin ve mücadele cehdinin bu millete aşıladığını merak ediyorum. İşte İYİ Parti'yi, onların toplamı yapmaya çaba sarf ediyorum" dedi.

'BOYNUMUZUN BORCU OLACAKTIR'

Dervişoğlu, "Davamız bir olsun. Sevdamız Türkiye, kaygımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin geleceği olsun. Bize bakan herkes doğru şeyler görsün. Özlediği siyasi liderler görsün. Bizi bugünün fikir değiştiren veya yalpalayan adamlarıyla yan yana getirmesinler. Bu memlekete hizmet vermiş Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Turgut Özal ile birlikte ansınlar istiyorum. Onun için mücadele veriyorum. Dar bir alana sıkışmayacağız, memleketin dertleriyle hemdert, haliyle hemhal olacağız. Türk siyasetinin yok edilmiş merkezini yeniden inşa edeceğiz. Partimizi kurarken zaten milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı olduğumuzu ifade etmiştik. Bu üçünde umde doğrudan doğruya Cumhuriyet'i temsil eden umdelerdir. Onları büyütmek, onları yüceltmek, o güzellikleri milletle buluşturmak da boynumuzun borcu olmalıdır, boynumuzun borcu olacaktır" diye konuştu.

'TÜRK MİLLETİNİ BÖLDÜRMEYECEĞİZ'

"Yaşadığımız coğrafyada çok sıkıntılı şeyler oluyor" diyen Dervişoğlu, şöyle devam etti:

"Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde bir şeyler oluyor. Etnik köken üzerinden bölünmeler, mezhepler ve dinler üzerinden bölünmeler yaşanıyor. Altını çizerek söylüyorum. 'Ne Mutlu Türküm Diyene' demek etnik işaretleme yapmak demek değildir. Çünkü Türklük bir etnik tanımlama, işaretleme değil vatandaşlık tanımıdır. Kürt'ün bu memlekette problemi var mı? Var, vallahi var, billahi var. Türkmen'in de var Kürt'ün de problemi var. Bir açılım gerekiyor mu? Herkesin kendisini vatandaş hissetmesi, eşitlik duygusu içerisinde yaşamını temin edebilmesi için Türkiye'de çok şey yapmak gerekiyor. Yani açılım falan değil çok şey yapmak gerekiyor. Anayasanın güvencesinde vatandaşlar olmak mecburiyetindeyiz. Çiftçinin de hakkını anayasa savunmalı, efendim gencin hakkını da anayasa savunmalı, iş verenin ve emekçinin hakkını anayasa savunmalı, emeklinin, dulun, yetimin hakkını da anayasa savunmalı. İşte bunu yapmaya geliyoruz. Herkesin hakkını hukukunu savunmaya geliyoruz. Herkesin kendini eşit vatandaş hissetmesini temine geliyoruz. Adalet, hürriyet, eşitlik, için geliyoruz. Türk milletini böldürmeyeceğiz" dedi