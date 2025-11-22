Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Siyaset, Türk Milletini Birleştirmeli

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Siyaset, Türk Milletini Birleştirmeli
Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, siyasetin Türk milletini bir arada tutma iradesi olmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Dervişoğlu, partinin zafere ulaşması için mücadeleye devam edeceğini belirtti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, siyasetin Türk milletini bir ve birlikte tutma iradesi sergileyenlerin işi ve görevi olması gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, partisinin Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, hak ettikleri zaferi tattırmak için arkadaşlarıyla geceyi gündüze katarak mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İyi Parti'nin siyasi ömrüne vade biçenler olmasına rağmen yollarına devam ettiklerini anlatan Dervişoğlu, "Ben sizin mücadele cehdinizin gün gelecek zafere imza atacağına adım gibi iman ediyorum." dedi.

Dervişoğlu, siyasi partilerin Türk siyasi hayatının vazgeçilmez unsurları olduğuna işaret ederek, "Elbette ki Türk siyasi hayatında farklı renklere, farklı görüşlere, farklı düşüncelere de itibar etmek gerekmektedir. Ama kutuplaşmalar yaparak insanları birbirine karşı hasım hale getirenlerin siyasi rakiplerini tasfiye etmek için yargıyı araçsallaştıranların işi değildir siyaset. Siyaset, Türk milletini bir ve birlikte tutma iradesi sergileyenlerin işi ve görevi olmalıdır." diye konuştu.

Milleti doğrularda buluşturma iradesinden asla vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Dervişoğlu, "Adına ister 'merkez' deyin, ister 'merkez sağ' deyin Türk milliyetçiliği, Cumhuriyet'in kuruluş felsefesidir. Türk milliyetçiliğini merkeze alarak, merkez sağ siyasi hareketi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, karşı karşıya bulundukları meselenin terör sorunu olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Buna yöntemleri itibarıyla karşı çıktığımızda bize diyorlar ki 'Terörsüz Türkiye'ye karşılar.' Terörsüz Türkiye'ye kim karşı çıkar? Bizim karşı olduğumuz terörsüz Türkiye değil, terörsüz Türkiye'yi inşa edecek olan biziz zaten. Bizim karşı olduğumuz terörist ile devletin eşitlenmesi, Gazi Meclis'in onun ayağına götürülmesine kalkışılması ki o Gazi Meclis, hepiniz biliyorsunuz İstiklal Savaşı'nı yapan ve sürdüren, onun zaferle neticelenmesini sağlayan, o büyük muvaffakiyetin üstüne bu büyük Cumhuriyet'i kuran Meclis."

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Fatih Titiz, yeniden başkanlığa seçildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Politika
