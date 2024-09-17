İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, İl Başkanlarıyla Toplantı Düzenledi
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlarıyla bir otelde bir araya geldi. Toplantıda il başkanlarıyla istişarelerde bulunarak partisinin stratejileri ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Dervişoğlu'nun bu buluşması, yerel düzeydeki yönetimlerin görüşlerini dinlemek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlarıyla görüştü.
Partiden yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlenen toplantıda Dervişoğlu, il başkanlarıyla istişarede bulundu.