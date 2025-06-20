İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan YKS'ye Girecek Öğrencilere Başarı Dileği

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere sosyal medya üzerinden başarı dileklerini iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girecek öğrencilere başarı diledi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili gençler, hayallerinize bir adım daha yaklaşacağınız önemli bir eşiktesiniz. YKS öncesinde hepinize gönülden başarılar diliyorum. Emeğinizin, sabrınızın ve azminizin hak ettiği karşılığı bulacağı bir sınav geçirmenizi temenni ediyorum. Yolunuz da bahtınız da açık olsun."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Politika
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