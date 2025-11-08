Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Türk Siyasetine Dair Açıklamalar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin Türk siyaseti için önemli bir misyon üstlendiğini ve halk için çalıştıklarını ifade etti. Balıkesir'de düzenlenen il kongresinde, partinin sağlam kökleri olduğunu belirterek, Anadolu genelinde toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldiklerini vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz siyaseti kendimiz için değil büyük Türk milleti, büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz." dedi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Balıkesir 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Dervişoğlu, İyi Parti'nin Türk siyasetinin samimiyet yuvası olduğunu söyledi.

İyi Parti'nin kökleri sağlam bir parti olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Toplumun bütün kesimlerinden, bütün siyasi partilerden, bütün siyasi partilerin kadrolarından arkadaşlarımızla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Biz kökümüzü kurtardık. Buna şahit oldular. Şimdi üzerimizde farklı farklı oyunlar oynanıyor. Türk siyasetinin üzerinde siyasi şahsiyetlerin üzerinde yargıyı da araçsallaştırarak kurguladıkları birtakım senaryoların olduğunu biliyorsunuz. Ben faniyim. Bugün varım, yarın yokum. Üzerimizde oyun oynasanız, siyasi ömrümüze vade biçseniz ne olur ki? Biz siyaseti kendimiz için değil büyük Türk milleti, büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz."

Dervişoğlu, Anadolu'nun her yerini karış karış dolaştıklarını ve 500'ün üzerinde sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Kongreye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, partinin il ve ilçe yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Politika
Parfüm deposundaki yangında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belli oldu

Parfüm deposundaki yangında vefat eden 6 kişinin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
Gözlerden uzak yaşayan Berat Albayrak ve Esra Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Gözlerden uzak yaşayan Berat ve Esra Albayrak'tan sürpriz ziyaret
Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'yı acı gününde yalnız bırakmadı

Ünlü ismin acı günü! Tatlıtuğ yakın arkadaşını yalnız bırakmadı
Messi Galatasaray'a mı geliyor? Resmi açıklama geldi

Messi Aslan mı oluyor? Resmi açıklama geldi
Fatih Ürek'in kardeşleri hastanede karşı karşıya geldi

Fatih Ürek yaşam savaşı verirken hastanede kriz çıktı
İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk hasadında 150 gram ürün elde etti

İlçede 'kırmızı altın' mucizesi! İlk denemesinde 150 gram elde etti
Nilperi Şahinkaya yeni bir aşka yelken açtı

Eski defter kapandı! Nilperi Şahinkaya yeni aşkını ilan etti
Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fenerbahçe'de de yaptı

Yok artık Ederson! Manchester City'de yaptığını Fener'de de yaptı
Dursun Özbek'ten bomba Fransızca röportaj

Dursun Özbek'ten bomba röportaj
Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor

Galatasaray'dan kaçar gibi giden dünya yıldızı resmen kabusu yaşıyor
Dünya devinden Fenerbahçe'nin yıldızına teklif! Bir saniye düşünmeden yanıtladı

Fener'in yıldızına dev teklif! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Kocaeli'nde parfüm deposunda yangın! 6 kişi hayatını kaybetti, soruşturma başlatıldı

Parfüm deposunda büyük yangın! 6 kişi hayatını kaybetti
Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet Çetin'in isyanı olay oldu

Türkiye bahis skandalıyla çalkalanırken Servet'in isyanı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.