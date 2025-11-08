İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Türk Siyasetine Dair Açıklamalar

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Biz siyaseti kendimiz için değil büyük Türk milleti, büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz." dedi.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Balıkesir 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Dervişoğlu, İyi Parti'nin Türk siyasetinin samimiyet yuvası olduğunu söyledi.

İyi Parti'nin kökleri sağlam bir parti olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Toplumun bütün kesimlerinden, bütün siyasi partilerden, bütün siyasi partilerin kadrolarından arkadaşlarımızla yol arkadaşlığı yapıyoruz. Biz kökümüzü kurtardık. Buna şahit oldular. Şimdi üzerimizde farklı farklı oyunlar oynanıyor. Türk siyasetinin üzerinde siyasi şahsiyetlerin üzerinde yargıyı da araçsallaştırarak kurguladıkları birtakım senaryoların olduğunu biliyorsunuz. Ben faniyim. Bugün varım, yarın yokum. Üzerimizde oyun oynasanız, siyasi ömrümüze vade biçseniz ne olur ki? Biz siyaseti kendimiz için değil büyük Türk milleti, büyük Türkiye Cumhuriyeti için yapıyoruz."

Dervişoğlu, Anadolu'nun her yerini karış karış dolaştıklarını ve 500'ün üzerinde sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldiklerini kaydetti.

Kongreye Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, partinin il ve ilçe yöneticileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, partililer ile vatandaşlar katıldı.