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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Sığınmacı Açıklamaları

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Sığınmacı Açıklamaları
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sığınmacı statüsünün kaldırılmasını ve Suriyelilere verilen vatandaşlıkların iptal edilmesini talep etti. Dervişoğlu, Suriye'de yaşanan gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı ve askeri tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Esad gitmiştir, Suriyelilerin de Türkiye'deki misafirliği bitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri istiyor diye misafir kabul etmeye hazır bir ülke görüntüsü sergilemenin anlamı yoktur." dedi.

Dervişoğlu, Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde partisince düzenlenen "İyilerin Samsun Buluşması ve Toplu Üye Katılım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gündeminde Suriye meselesi olduğunu belirtti.

Suriye'de yaşananların Türkiye'ye etkilerinin iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Irak'ta yaşadıklarımızı belli ki Suriye de yaşamaya devam edecek. Dolayısıyla Irak nasıl bölündüyse Suriye'de o şekilde bölünecek. Suriye'den kaynaklı handikaplarımız ne bizim? Güvenliğimiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye'den kaynaklı birtakım olaylar münasebetiyle eğer vatan bütünlüğü tehlikeye düşmüş gibi görünüyorsa tedbir almak mecburiyetindedir. İsrail her gün Suriye'de toprak kazanıyor. Suriye'nin güneyini neredeyse işgal etti, ağzını açan yok. Filistin ve Gazze'den bahseden kaldı mı son 15 günden beri? Filistin'in derdi çözüldü mü? Yok. Şimdi gündem Suriye." diye konuştu.

Türkiye'nin gerçeklerinin algılar üzerinden değil, olgular üzerinden belirlenmesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesinin sığınmacı sorunu olduğunu aktardı.

Dervişoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada hükümete sesleniyorum, milletin kafasını boş yere karıştırmayın. Derhal geçici sığınmacı statüsünü kaldırın. Esad gitmiştir, Suriyelilerin de Türkiye'deki misafirliği bitmiştir. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkeleri istiyor diye misafir kabul etmeye hazır bir ülke görüntüsü sergilemenin anlamı yoktur. Türkiye'nin sınırında bir terör devletinin kurulması engellenmelidir. Suriye PKK'sıyla Irak PKK'sının birleşmesinin önüne geçilmeli ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bu iki unsurun bir araya gelmesini engelleyecek askeri tedbiri mutlaka almak zorundadır. Avrupa Birliği'yle ve Avrupa ülkeleriyle bedeli mukabilinde imzalanmış geri kabul anlaşması derhal ortadan kaldırılmalıdır."

Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine taşınması, Suriyelilere verilen vatandaşlıkların iptal edilmesi gerektiğini de söyleyen Dervişoğlu, "238 bin Suriyeliye Kanun Hükmünde Kararnameyle kanunsuz vatandaşlık verdiniz. İYİ Parti olarak gerçek politikamızı ortaya koyduk ve bunların vatandaşlık iptali için hem Danıştay'a hem de İdari Mahkemeye dava açtık. Ayrıca Türkiye Barolar Birliğinin açmış olduğu davaya da müdahil olarak katıldık. 238 bin Suriyeli Türkiye'de mal edinmek suretiyle istisnai vatandaşlık elde etmişler. İktidarın Suriyelilere verdiği vatandaşlıkların derhal iptali gerekmektedir ve kendi ülkelerine dönmeleri için de teşvik yasasının çıkarılması artık kaçınılmazdır." ifadelerini kullandı.

Programa, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Politika
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