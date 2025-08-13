İYİ Parti'den Şehit Orman İşçisine Taziye

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu şehit olan orman işçisi için taziye mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giden arazözün kaza yapması sonucu şehit olan orman işçimiz Adem Nazım Demirel'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı orman işçilerimize acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun."