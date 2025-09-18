İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan gazi Özbolat'a ziyaret

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 19 Eylül Gaziler Günü dolaysıyla gazi Mehmet Özbolat'ı evinde ziyaret ederek, Gaziler Günü'nü kutladı.

İyi Parti'den yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu, 2012'de Irak'ın kuzeyinde gazi olan Mehmet Özbolat'ı Altındağ'daki evinde ziyaret etti.

Dervişoğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, bu toprakları vatan kılan tüm şehitleri rahmetle yad ederek, şunları kaydetti:

"Şehitlik mertebesi ve gazilik müessesesi Türk milleti için çok önemlidir, aşındırılmaması, aşağılanmaması ve incitilmemesi icap eder. Bu kapsam içerisinde söylemlerimizi sorumlu bir dil ile inşa ederek, ailelerimizin bu topraklara olan katkısını onlar tarafından hatırlanmasını ve Türk milletinin de bunu asla unutmayacağı ve unutturmayacağının idrak edilmesi gerekiyor. Bütün kahraman gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyorum."