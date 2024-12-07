İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Emeklilere Destek Çağrısı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, emeklilerin haklarını düzenleyen 5434 ve 5510 sayılı kanunların gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Çifte standart uygulamalar ortadan kaldırılmalı ve yeni bir kanuni düzenleme yapılmalıdır." dedi.

Dervişoğlu, partisince Ankara'da bir otelde düzenlenen Emekliler Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, milletin gerçek gündemini öne çıkartmayı bir görev olarak gördüklerini söyledi.

Emeklilerin yaşadığı sıkıntılara göz yumulamayacağını ve dertlerinin unutturulamayacağını ifade eden Dervişoğlu, Emekliler Kurultayı'nı bu sebeple yapma kararı aldıklarını bildirdi.

Dervişoğlu, insanı merkeze alan politikalar üretilmesi gerektiğini belirterek, "Çözülmesi gereken en büyük sorun, bu zihniyet dönüşümünü gerçekleştirerek, pastadan payın her kesime adil olarak dağılımını sağlamaktır." diye konuştu.

"Çalışan memur ile emekli memur arasındaki gelir makası ziyadesiyle açılmıştır"

Emeklilerin yaşadığı problemlere yönelik partisinin tespitlerini sıralayan Dervişoğlu, "Emeklilerimizin haklarını düzenleyen 5434 ve 5510 sayılı kanunlar gözden geçirilerek, çifte standart uygulamalar ortadan kaldırılmalı ve yeni bir kanuni düzenleme yapılmalıdır." değerlendirmesini yaptı.

"Memur ile emekli memur arasındaki gelir makasının ziyadesiyle açıldığını" ifade eden Dervişoğlu, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmasını eleştirdi.

Dervişoğlu, intibak yasasının tüm gayretlerine rağmen hala çıkarılmadığını, daha fazla prim gün sayısına sahip olanlara daha az maaş verilmesi uygulamasının devam ettiğini, birçok çalışanın 2025 yılında emekli olması halinde bu yıla göre daha az maaş alacağı bilinmesine rağmen bu problemi düzeltmek adına adım atılmadığını söyledi.

Partisinin yeni asgari ücret tutarına ilişkin önerisini anımsatan Müsavat Dervişoğlu, "2025 yılının birinci 6 ayı için 28 bin lira istiyoruz. 2025 yılının ikinci 6 ayında, yani Temmuz 2025'te, asgari ücretin yeniden belirlenmesi gerektiğini vurguluyoruz." dedi.

"Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise önceden 3 işçi konfederasyonunun yan yana gelmekte zorlandığını ama şartların kendilerini yan yana gelmeye zorladığını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun pazartesi toplanacağını anımsatan Atalay, şunları kaydetti:

"Hükümetle işveren beraber olduğu zaman kararı rahat çıkartıyorlar. Son 30 senedir TÜRK-İŞ 22 kere katılmamış, 2 kere hükümetle beraber olmuş, geri kalanını da üçlü mutabakatla yapmışlar. Onun için bu Asgari Ücret Tespit Komisyonu adil değil, Yüksek Hakem Kurulu adil değil. Bununla ilgili yeni bir düzenlemeye ihtiyaç var. Mehmet Şimşek'in dünyası başka bizim dünyamız başka. İnanın öyle. Öyle işverenlerimiz var ki, rakam açıklıyorlar, biri diyor, '25 bin olsun', biri 'gerçekleşen enflasyon' diyor, biri 'öngörülen enflasyon' diyor. Hiçbirinin kabul edilebilir tarafı yok. Ayıptır, günahtır."

"Bu rakamlar bizi temsil etmiyor"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da emeklilerin sorunlarının parlamentoda daha fazla gündeme getirilmesi için TÜRK-İŞ ve DİSK'le bir çalışma yaptıklarını, taleplerini Meclis'te grubu olan bütün siyasi partilere ulaştırdıklarını söyledi.

Milli gelire ve Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'ya bakıldığı zaman emekliye ayrılan payın düştüğünü aktaran Arslan, "Gayri Safi Yurt İçi Hasılası olarak Avrupa Birliği ortalamasında emeklilerin milli gelirden aldığı pay yüzde 30 civarındayken, Türkiye'de bu rakam son yıllarda yüzde 6'ya kadar düşmüştür. Türkiye'nin imkanları, potansiyeli, gerçeklerine baktığımız zaman bu rakamlar bizi temsil etmiyor, Türkiye'nin gerçek imkanlarını ortaya koymadığını gösteriyor." diye konuştu.

Kurultayda, Dervişoğlu, Atalay ve Arslan'ın yanı sıra, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, partililer ve emekli vatandaşlar yer aldı.