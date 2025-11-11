İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan düşen askeri kargo uçağında şehit olanlar için taziye mesajı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşen C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Azerbaycan'dan kalkan askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberi yüreklerimizi dağladı. Mürettebat dahil 20 kahraman askerimizin bulunduğu uçağımızla ilgili çalışmaları dikkatle takip ediyorum. Devletimizin bu elim olayı her yönüyle aydınlatmak üzere gerekli tüm adımları atacağına olan güvenimizi koruyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı diliyorum."