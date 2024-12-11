İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Deprem Bölgesine Ziyaret ve Öneriler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Yaşadığımız coğrafyanın riskleri malum. Meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır." dedi.

Partisinin Adıyaman il başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, daha sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerinin bulunduğu Bahçecik Mahallesi'ndeki Yeni Mezarlığı ziyaret etti.

Mezarlara karanfil bırakıp dua eden Dervişoğlu, Altınşehir Mahallesi'ndeki K1 konteyner kentte yaşayan afetzedelerle bir araya geldi.

Dervişoğlu, konteyner kent ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Deprem bölgesinde mücbir sebepten kaynaklı kamu borçları ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini dile getiren Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Mücbir sebebin uzatılması ve uzun vadeli bir planlama yapılması arzusu taşınıyor. Gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde vatandaşlar bunları söylüyor. Buralar pozitif ayrımcılık istiyor; yani burada, başka yerlerde uygulanan yasalarla yapılabilecek, çözülebilecek problemler olmaktan çıkmış dertler. Buranın yüksek miktarda yatırıma da ihtiyacı var, istihdam alanlarının yapılması lazım. Burada borçların özellikle çok uzun vadeli ve faizsiz ertelenmesi lazım. Özellikle kamu bankalarına olan borçları kastediyorum. Vergilerin, SGK primlerinin ve Bağ-Kur primlerinin de affedilmesi lazım geriye dönük olarak, çünkü dükkanlarını kaybetmiş insanlar. Dolayısıyla burada büyük yatırımların önünü açabilecek teşvik programlarının da uygulanması lazım."

Suriye'de Baas rejiminin çökmesine ilişkin de konuşan Dervişoğlu, "Suriye'nin bütününde önemli şeyler yaşanıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi güvenliğini, varlığını, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü savunmak üzere bir eylem planına da ihtiyacı olduğunu TBMM'de yaptığım konuşmada dile getirdim. Yaşadığımız coğrafyanın riskleri malum. Meseleye toptancı bir tarih şuuruyla yaklaşarak devlet olmanın gerektirdiği iş ve işlemleri yaşama geçirmenin zamanıdır." dedi.