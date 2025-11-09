İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Cumhuriyet Vurgusu

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyete kayıtsız şartsız sahip çıkmanın Türk milletinin her bireyinin görevi olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 4. Olağan İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentin Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini, hedeflerini, ilkelerini ve ülkülerini kendisine rehber edindiğini belirtti.

Türkiye'deki olumsuzluklara karşı parti olarak tek başlarına direndiklerini öne süren Dervişoğlu, "Ben hiçbir kongreye karışmıyorum. Kongreler bir taraftan, rutin işlemlerdir ama kongrelerde rekabet olur. Bunları kabul etmek mecburiyetindeyiz. O sebeple bunlara müdahale olmaz ama disiplinsizliğe müdahale etmek mecburiyetindeyiz. Kimsenin siyasi hesabı üzerinden partinin sıçrama tahtasına dönüştürülmesine izin veremem, veremeyiz. Benim elimi zorlaştırmayın, benim elimi kolaylaştırın. Bir genel başkanı cevabını vermekte zorlanacağı sorunun muhatabı kılmayın. Bana sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, iktidar yolculuğunu güçlendirmek için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Dil, kültür ve tarih birlikteliğimizin temelini oluşturan şey Cumhuriyet'imizdir. Bugün Türk milletinin en çok sahip çıkması gereken şey Cumhuriyet ve onun değerleridir. Bizim komşu ülkelerdeki rejimlerden ayıran özelliğimiz Mustafa Kemal'in inşa ettiği ve bin yılın dahisi olarak tarihe şerh ettiği bu coğrafyada hem yaşam damarlarımızı hem de varlık gerekçelerimizi oluşturmuştur. Bu nedenle Cumhuriyete kayıtsız şartsız sahip çıkmak Türk milletinin her bireyinin görevidir. Türk milletini aydınlatmak da benim İzmirli kardeşlerimin vazifesidir. Tek bayrak değil Türk bayrağı, tek millet değil Türk milleti, tek devlet değil Türk devleti, tek vatan değil Türk vatanı. Bu vatan size emanettir."

İyi Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan belediyelere eleştiri

İyi Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da İzmir'deki çöp sorununun kente yakışmadığını söyledi.

Kentin sorunlarına çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Kırkpınar, "Çöpün olduğu yerde susuzluk da olursa bulaşıcı hastalıklar yayılır. Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde siz çöpe ve su tedarikine çözüm bulamıyorsanız vaatlerinizi gözden geçirin. Bu çöp konusunda enteresan ve panik bir şekilde kamuoyunu meşgul ediyorlar. Çiğli'deki çöp depolama yerinin müsaitliği ortadan kalkmıştır. Belediye başkanları neden bu çöp konusunda bir araya gelip çözüm odaklı öneriler getirmiyor anlamış değilim. Siz İzmir kamuoyunda tartışmayın, birbirinizle tartışıp çöp sorununu çözün." diye konuştu.

Kongrede, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan tek listeyle aday oldu.