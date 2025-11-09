Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Cumhuriyet Vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Cumhuriyet Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de düzenlenen İl Kongresi'nde Cumhuriyet'e kayıtsız şartsız sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, Türk milletinin her bireyinin bu görevi üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyete kayıtsız şartsız sahip çıkmanın Türk milletinin her bireyinin görevi olduğunu söyledi.

Dervişoğlu, Kültürpark Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 4. Olağan İzmir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentin Mustafa Kemal Atatürk'ün değerlerini, hedeflerini, ilkelerini ve ülkülerini kendisine rehber edindiğini belirtti.

Türkiye'deki olumsuzluklara karşı parti olarak tek başlarına direndiklerini öne süren Dervişoğlu, "Ben hiçbir kongreye karışmıyorum. Kongreler bir taraftan, rutin işlemlerdir ama kongrelerde rekabet olur. Bunları kabul etmek mecburiyetindeyiz. O sebeple bunlara müdahale olmaz ama disiplinsizliğe müdahale etmek mecburiyetindeyiz. Kimsenin siyasi hesabı üzerinden partinin sıçrama tahtasına dönüştürülmesine izin veremem, veremeyiz. Benim elimi zorlaştırmayın, benim elimi kolaylaştırın. Bir genel başkanı cevabını vermekte zorlanacağı sorunun muhatabı kılmayın. Bana sahip çıkın." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, iktidar yolculuğunu güçlendirmek için mücadele ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Dil, kültür ve tarih birlikteliğimizin temelini oluşturan şey Cumhuriyet'imizdir. Bugün Türk milletinin en çok sahip çıkması gereken şey Cumhuriyet ve onun değerleridir. Bizim komşu ülkelerdeki rejimlerden ayıran özelliğimiz Mustafa Kemal'in inşa ettiği ve bin yılın dahisi olarak tarihe şerh ettiği bu coğrafyada hem yaşam damarlarımızı hem de varlık gerekçelerimizi oluşturmuştur. Bu nedenle Cumhuriyete kayıtsız şartsız sahip çıkmak Türk milletinin her bireyinin görevidir. Türk milletini aydınlatmak da benim İzmirli kardeşlerimin vazifesidir. Tek bayrak değil Türk bayrağı, tek millet değil Türk milleti, tek devlet değil Türk devleti, tek vatan değil Türk vatanı. Bu vatan size emanettir."

İyi Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar'dan belediyelere eleştiri

İyi Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar da İzmir'deki çöp sorununun kente yakışmadığını söyledi.

Kentin sorunlarına çözüm bulunması gerektiğine dikkati çeken Kırkpınar, "Çöpün olduğu yerde susuzluk da olursa bulaşıcı hastalıklar yayılır. Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde siz çöpe ve su tedarikine çözüm bulamıyorsanız vaatlerinizi gözden geçirin. Bu çöp konusunda enteresan ve panik bir şekilde kamuoyunu meşgul ediyorlar. Çiğli'deki çöp depolama yerinin müsaitliği ortadan kalkmıştır. Belediye başkanları neden bu çöp konusunda bir araya gelip çözüm odaklı öneriler getirmiyor anlamış değilim. Siz İzmir kamuoyunda tartışmayın, birbirinizle tartışıp çöp sorununu çözün." diye konuştu.

Kongrede, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan tek listeyle aday oldu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı

Atanamayan öğretmen yaşadıklarını Erdoğan'a gözyaşları içinde anlattı
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Dev banka hacklendi! Türk müşteriler dahil çok sayıda hesap bilgisi çalındı

Türkiye'de de şubeleri bulunan dev banka müşteri bilgilerini çaldırdı
Mourinho'dan Fener'e ağır fatura! 15 aylık otel masrafı 36,5 milyon lirayı bulmuş

Sen ne yaptın Mourinho! İlk kez ortaya çıkan fatura çok baş ağrıtacak
NOW'un iddialı dizisi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor

İddialı dizi sadece 4 bölüm dayanabildi! Final yapıyor
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Japonya'da 6.8'lik deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Ülke 6.8'lik depremle sallandı! Tsunami uyarısı korkuyu katladı
Rus milyarder ve eşi villada ölü bulundu

Rus milyarder ve eşi villada öldürüldü! Cüzdan boş çıkınca...
İlkay Gündoğan'dan yeni karar

İlkay Gündoğan'dan yeni karar
Sındırgı'da korkutan deprem! Sarsıntı İstanbul'da da hissedildi

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan deprem! İstanbul da sallandı
Fatih Karagümrük'ten 3 ay sonra bir ilk

Süper Lig'de muhteşem maç! 3 ay sonra bir ilk yaşandı
Beykoz'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına ceset takıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! Balık tutanların oltasına takıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.