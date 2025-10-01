İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına eleştiri Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmama kararına ilişkin "TBMM protesto edilecek yer değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu, TBMM'nin 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılış oturumuna katılmak üzere geldiği Meclis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı.

CHP, TİP ve EMEP'in, yasama yılı açılış oturumuna katılmamasına ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, TBMM'nin çalışmalarıyla ilgili şimdiye kadar sergiledikleri omurgalı duruşu sergilemeye devam edeceklerini belirtti.

Dervişoğlu, CHP'nin siyasi bir karar aldığını, siyasetçilerin de bu kararları eleştirme hakları olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Aldıkları bu kararın, geride bıraktığımız dönemlerle alakalı olarak CHP'nin kendi tartışmalarının devam etmesine vesile olacağını düşünüyorum. Yani durduğunuz yerde durmaya muvaffak olacaksınız. Türkiye'yi bu noktaya getiren şeyler, böyle anlık, ayaküstü kararlar yüzünden gerçekleşti. Bir normalleşme, yumuşama gibi süreçler yaşandı. Bunların nelere sebep olacağını o zaman ifade etmiştik. Şimdi geriye dönük olarak geçmişte yapılan hataların tartışılmasına vesile olacak adımların atılması ana muhalefet partisi açısından baktığımda biraz sıkıntılı bir durumu beraberinde getirecektir. TBMM protesto edilecek yer değildir. Ben bunu çok açık söylüyorum."

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisine ilişkin başka bir soruya, "ABD gezisinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bir diplomatik hamlesi olması gerekir. Ama bu geziden sonra bakıyoruz ki bir dış siyaset konusu gibi değil. Adalet ve Kalkınma Partisindeki iç rekabetin yansımaları olarak kendini hissettiriyor." yanıtını verdi.