İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Atatürk Anması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla düzenlenen Mevlid-i Şerif etkinliğine katıldı. Dervişoğlu, milletin Atatürk'e olan saygısını ve bağlılığını vurguladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Milletimiz kurucusuna sıkı sıkıya sarılmış, onun ülkü ve hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele ediyor." dedi.

Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87. yılı dolayısıyla ikindi vakti Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde okutulan Mevlid-i Şerif'e katıldı.

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Dervişoğlu, 7'den 77'ye herkesin bugün Atatürk'ü şükranla, minnetle, rahmetle yad edip bağrına bastığını söyledi.

Parti teşkilatınca ülkenin her yerinde, Atatürk için Kur'an-ı Kerim okutulduğunu ifade eden Dervişoğlu, "Milletimiz, kurucusuna sıkı sıkıya sarılmış, onun ülkü ve hedeflerini gerçekleştirmek için mücadele ediyor. Hem Atatürk'ün ruhuna ve maneviyatına, hatırasına saygımızı ifade ettik hem de onun hedeflerine bağlılığımızı dile getirdik." diye konuştu.

Dervişoğlu, açıklamasının ardından vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
