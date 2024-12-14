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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Asgari Ücret ve Suriye İle İlgili Açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Asgari Ücret ve Suriye İle İlgili Açıklamalar
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'da düzenlenen programda sorunların çözümü için doğru tespit ve eylem planlarının önemine dikkat çekti. Dervişoğlu, asgari ücretin en az 28 bin lira olması gerektiğini vurguladı ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili Türkiye'nin siyasi duruşunu eleştirdi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sorunların çözülebilmesi için öncelikle doğru tespit edilmesi, doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi ve çözüme yönelik eylem planlarının düşünceden eyleme dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, Ordu'da partisinin il başkanlığı binasının açılışı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, hemşehrileriyle bir arada bulunmaktan memnun olduğunu dile getirdi.

Siyasetin hedefinin halka hizmet etmek olduğunu belirten Dervişoğlu, "Siyasetin varlık sebebi de halktır. Halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Siyasetle iştigal eden kişinin yapması gereken en önemli şey ülkesini mamur, halkını mutlu etmektir. Halkına huzur, refah, güvenlik vermektir." dedi.

Dervişoğlu, toplumun yeniden kucaklaşması gerektiğini ifade ederek, "Bu toplumun, birbirinden en uzak noktaların birleştirilmesi suretiyle yeniden barıştırılması lazım. Siyaset kuru bir rekabet alanı değildir. Siyaset sadece yönetmek ya da sadece muhalefet etmek için yapılmaz. Siyaset, sorunları çözmek için yapılır. Sorunların çözülebilmesi için öncelikle doğru tespit edilmesi, doğru bir yol haritasının tanzim edilmesi ve çözüme yönelik eylem planlarının düşünceden eyleme dönüştürülmesi lazım." diye konuştu.

Bunun için de önce doğru bir sisteme ihtiyaç olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, "Kim cumhurbaşkanı olacak?" diye tartışmaların devam ettiğini anlattı.

Dervişoğlu, "Biz de diyoruz ki İYİ Parti olarak; bizim derdimiz, orta yerde bir seçim yokken kimin cumhurbaşkanı olacağı değildir. Bizim derdimiz vatandaşın halinin ne olacağıdır. Vatandaşın hali ne olacak? Onu soruyorum bu meydanlarda. Hiç kimse onu sormuyor, onu düşünmüyor. Şimdi soruyorum, işçinin hali ne olacak?" dedi.

"Bizim hesaplarımıza göre en az 28 bin lira olmalıdır"

Asgari ücret konusuna ilişkin de Dervişoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İYİ Parti olarak biz asgari ücret belirlemesinde bütün parametreleri nazarıitibar alarak işçinin hak ve hukukunu düşündüğümüz kadar işverenin de durumunu düşünüp onu dengeleyecek bir asgari ücret önermesinde bulunduk. Şu anda asgari ücret, bu milletin geçimini temin edecek bir miktara zaten çıkarılamayacaktır. Bizim hesaplarımıza göre en az 28 bin lira olmalıdır. Hem işçi korunmalıdır, hem de işverenin durumu burada dengelenmelidir."

Dervişoğlu, "12 bin 500 lira ile geçinilir mi?" sorusunu yönelterek, "En düşük emekli ücreti, en az asgari ücret kadar olmalıdır. İYİ Parti kurulduğu günden beri bunu söylüyoruz ve hükümetin bütün bu söylediklerimizden kendisine bir pay çıkarmasını istiyoruz." diye konuştu.

Fındığın bölge için önemine dikkati çeken Dervişoğlu, üreticiye gerekli desteğin verilmesini istedi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Dervişoğlu, "Esad rejiminin sonuna gelindiğine göre Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalmalarını icap ettirecek herhangi bir durum da artık yoktur. Dolayısıyla ne diyoruz, 'Esad gitti, misafirlik bitti.' Türkiye bu konu ile ilgili derhal geçici sığınmacı statüsünü kaldırmalıdır." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından parti binasını ziyaret etti, yöneticilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Politika
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