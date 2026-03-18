İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü kutladı.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale topraktır, toprağı vatan yapansa yürektir, bayraktır. Ebediyete bir mühür gibi kazıdığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet, zaferimiz daim olsun."