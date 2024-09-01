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İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki teğmenlerin sloganını paylaştı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, 'AK Parti her ne kadar ordu siyasallaşsın diye uğraşsa ve askeri okullarımızda toplumun tamamını derinden yaralayan manzaralar yaşanıp basına yansısa da Türk askerinin mayası sağlamdır' dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak, "AK Parti her ne kadar ordu siyasallaşsın diye uğraşsa ve askeri okullarımızda toplumun tamamını derinden yaralayan manzaralar yaşanıp basına yansısa da Türk askerinin mayası sağlamdır" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni sonrası 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenlerin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. Dervişoğlu, "AK Parti her ne kadar ordu siyasallaşsın diye uğraşsa ve askeri okullarımızda toplumun tamamını derinden yaralayan manzaralar yaşanıp basına yansısa da Türk askerinin mayası sağlamdır. Bağrından çıkardığı en büyük Türk'ü, Atatürk'ü daima önderi görecek ve onun hatırasına dil uzatanların karşısında yalın kılıç dikilecektir. Beni duygulandırdınız, her birinizin gözlerinden öpüyorum! O mübarek asker işte bu asker, o mübarek bayrak işte bu bayrak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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