İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, erken seçim tartışmalarını değerlendirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Erken seçim konuşmalarının kendi içinde spekülasyona dayalı birtakım talepler olduğunu düşünüyorum." dedi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Dervişoğlu, burada düzenlediği basın toplantısında, Türk tarihinde iz bırakan zaferlerden biri olan 30 Ağustos'un Cuma gününe denk geldiğini ancak Cuma hutbelerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adının yine zikredilmediğini söyledi.

Uyarmalarına rağmen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın olumsuz tavrını sürdürdüğünü savunan Dervişoğlu, "Atatürk'ün kurduğu kurumun başında bulunan bu zat eğer Atatürk'e bir Fatiha'yı çok görüyorsa o koltuğu derhal bırakmak mecburiyetindedir. Burada Diyanet İşleri Başkanı'nın arkasında kim olursa olsun istifaya davet ediyorum." dedi.

İzmir Körfezi'ndeki kirlilik

Konuşmasında İzmir Körfezi'ndeki balık ölümleri ve kötü koku sorununa da dikkati çeken Dervişoğlu, "25 yıldır bu kenti yönetenler bu olumsuzluktan kendilerine pay çıkarmak yerine halen suçlayacak birilerini arıyorlar. Bu kokunun sebebi bellidir. İzmir'imizde, kanalizasyondan arıtmaya giden kirli sular, arıtma tesislerinde uygun bir biçimde arıtılmıyor ve neredeyse yüzde 95'i hiç arıtılmadan İzmir Körfezi'ne deşarj ediliyor." diye konuştu.

Dervişoğlu, 3 ay önce İzmir Enternasyonal Fuarı'nın açılışının 31 Ağustos olarak ilan edildiğini ancak dün, fuar açılışının 30 Ağustos'a alındığının bildirildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi 3 ay önce belirlenmiş bir fuar organizasyonunun son günde kişilerin talep ve isteklerine bağlı olarak takviminin değiştirilmesi kabul edilebilecek bir durum değildir. Biz bu durumu ciddiyetsizlik olarak değerlendiriyoruz. Ben bütün programımı İzmir Fuarı'nın açılışı 31 Ağustos tarihinde olacak diye planladım. Ama Özgür Özel Bey'in özel programı münasebetiyle 30 Ağustos gününe alındı ve bir resmi tatil olduğu güne denk geldi. Özgür Bey belediye başkanıyla ve Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarıyla birlikte fuarın açılışını yaptığı sırada Vali, 30 Ağustos resepsiyonunda bulunuyordu, yani böyle bir şey olabilir mi? Yani İzmir Fuarı'nı bir belediye panayırına dönüştürmeye çalışmak kimsenin hakkı ve haddi değildir."

Dervişoğlu, fuarın bugünkü resepsiyonuna da katılmayacağını ifade ederek, "Fuara ve fuarın anlam ve önemine sekte getirmemek için de çok fazla laf sarf etmek istemiyorum ama herkes söylediklerinden kendisine bir pay çıkarmalıdır diye de temenni ediyorum. İzmir hiç kimsenin oyuncağı değildir." diye konuştu.

93. İzmir Enternasyonal Fuarı açılış töreninde, sokak röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan ve tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu'nun protokolde yer almasıyla ilgili bir soru üzerine Dervişoğlu, "Dilruba Hanım meselesiyle alakalı olarak, daha önceden yapmış olduğumuz açıklamalarda; 'söylediklerine katılmıyor olabilirim ama böyle bir şey yüzünden bir kadının tutuklanmasının uygun ve yerinde olmadığına' vurgu yapmıştık. Şimdi böylesine bir önemli günde yeni tartışmalar yaratacak sembolleştirmeleri yerinde görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim tartışmaları

Dervişoğlu, CHP'li bazı isimlerin "erken seçim" istediğine dair açıklamalarının hatırlatılması üzerine şunları kaydetti:

"Erken seçim konuşmalarının kendi içinde spekülasyona dayalı birtakım talepler olduğunu düşünüyorum. Şimdi erken seçim istiyorsanız bu doğrudan doğruya hemen gerçekleştirilmesi icap eden bir talebe dönüştürüldü. Ama CHP'nin Genel Başkanı ne zaman erken seçim vurgusu yaptıysa 'bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün' ifadelerine yer veriliyor. Bunun 1,5 yıl sonraki bir takvimde gerçekleştirilebileceğini de söylüyor, bu bir erken seçim tanımlaması değil. Ayrıca muhalefet erken seçimi ne kadar istiyor olursa olsun TBMM'de nitelikli bir çoğunluğuna ihtiyaç var. Dolayısıyla bu nitelikli çoğunluğun iktidarın erken seçim kararı alması noktasında muhalefetle aynı yerde durmasına bağlıdır."

TBMM'den erken seçim kararı çıkması halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasının önünün açılacağını dile getiren Dervişoğlu, "Dolayısıyla o seçim konusu Türkiye gündemini uzun müddet işgal edecek ve bu tartışmalar gerçek tartışmaları da ortadan kaldıracak. Yani çiftçinin sorunlarının konuşulmasını ortadan kaldıracak, emeklinin, yetimin sorunlarının konuşulmasını ortadan kaldıracak." dedi.