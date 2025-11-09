İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Cumhuriyet'e Sahip Çıkmak Her Türk'ün Görevi

1) MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: MEMLEKETİN DERTLERİYLE HEMDERT, HALİYLE HEMHAL OLACAĞIZ (2)

'CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMAK TÜRK MİLLETİNİN HER BİREYİNİN GÖREVİDİR'

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'ın ardından İzmir'e geçerek burada partisinin Olağan 4. İl Kongresi'ne katıldı. Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan kongreye mevcut il başkanı Ülkü Doğan'ın tek aday olarak girdi. Kongrede Dervişoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı da yer aldı.

Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'deki olumsuzluklara karşı parti olarak tek başına direndiklerini ve mücadelede bulundukları söyledi. Dervişoğlu, eylül ayı başında partisinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri, halk teşkilatı ile 77 ile eş zamanlı ziyaretler yaparak 500 binin üzerinde sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin ortak problemlerine karşı ortak çözümler üretmek için projelerin gündeme gelmesini sağlayacak, tartışılmasının önünü açacak toplantılar düzenledik" dedi. Dervişoğlu, "Yeter ki el ele verelim, omuz omuza verelim ve mücadelemizi doğru bir zeminde sürdürüp iktidar yolculuğumuzu güçlendirelim" ifadelerini kullandı.

Dil, kültür ve tarih birlikteliğinin temelini Cumhuriyet'in oluşturduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Bugün Türk milletinin en çok sahip çıkması gereken şey Cumhuriyet ve değerleridir. Bizim komşu ülkelerdeki rejimlerden ayıran özelliğimiz Mustafa Kemal'in inşa ettiği ve bin yılın dahisi olarak tarihe şerh ettiği bu coğrafyada hem yaşam damarlarımızı hem de varlık gerekçelerimizi oluşturmuştur. Bu nedenle Cumhuriyete kayıtsız şartsız sahip çıkmak Türk milletinin her bireyinin görevidir. Türk milletini aydınlatmak da benim İzmirli kardeşlerimin vazifesidir. Tek bayrak değil Türk bayrağı, tek millet değil Türk milleti, tek devlet değil Türk devleti, tek vatan değil Türk vatanı. Bu vatan size emanettir."

'ANITKABİR'İN ÇEVRESİNDE LOKMA DÖKTÜRECEĞİZ'

10 Kasım'da Anıtkabir'in çevresinde mevlit okutacaklarını belirten Dervişoğlu, "Türkiye'de Mustafa Kemal sevdalıları var. Türkiye'nin her yerinde başta İzmir ve ilçelerinde ikindi namazı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna mevlidi şerif ve Kur'an-ı Kerim okutalım. İzmir geleneği olan lokma hayrını Anıtkabir'e çıkan caddelerde gösterelim. İzmir adına hayırda bulunacağız ve Mustafa Kemal için Anıtkabir'in çevresinde lokma döktüreceğiz" dedi.

'BU TÜRKİYE YÜZYILINDA ÇÖP İZMİR'E YAKIŞMIYOR'

Kongrede konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ise "Bu salondakilerin yüzde 99'u İzmir'de yaşıyor. İster Kınık ister Kiraz'da ister Bayraklı 'da ister Karşıyaka'da isterse Bornova'da otursun. Allah aşkına, bu çöp İzmir'e yakışıyor mu? Peki susuzluk yakışıyor mu? Yakışmıyor. Çöpün olduğu yerde susuzluk da olursa bulaşıcı hastalıklar yayılır. Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde siz çöpe ve su tedarikine çözüm bulamıyorsanız vaatlerinizi gözden geçirin" dedi.

'BU KONGRE, YENİDEN ŞAHLANIŞIMIZIN MİLADIDIR'

Kongrede tek aday olan mevcut il başkanı Ülkü Doğan da "İzmir teşkilatı, emanetinize sımsıkı sarılıyor. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, sizin önderliğinizde iktidara yürüyecek kadrolar bu salonda. İzmir'de 103 yıl önce biz bütün hainleri denize döktük zannediyorduk, yanılmışız. İyi ve cesur insanlar geçmişte nasıl hainler ile mücadele ettiyse aynı kararlıkla hainlerle mücadele etmeye hazır. Milletimizden aldığımız güç ve Atatürk'ten aldığımız ilham ile bu şehrin kaderini değiştireceğiz. Bu kongre, bizim yeniden şahlanışımızın miladıdır" dedi.