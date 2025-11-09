Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Cumhuriyet'e Sahip Çıkmak Her Türk'ün Görevi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'de partisinin Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in önemine vurgu yaptı ve Türkiye'nin sorunlarına karşı birlikte mücadele çağrısında bulundu. Dervişoğlu, 10 Kasım'da Anıtkabir'de mevlit okuma etkinliği düzenleyeceklerini söyledi.

1) MÜSAVAT DERVİŞOĞLU: MEMLEKETİN DERTLERİYLE HEMDERT, HALİYLE HEMHAL OLACAĞIZ (2)

'CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKMAK TÜRK MİLLETİNİN HER BİREYİNİN GÖREVİDİR'

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Aydın'ın ardından İzmir'e geçerek burada partisinin Olağan 4. İl Kongresi'ne katıldı. Kültürpark'taki Celal Atik Spor Salonu'nda yapılan kongreye mevcut il başkanı Ülkü Doğan'ın tek aday olarak girdi. Kongrede Dervişoğlu'nun yanı sıra İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı da yer aldı.

Kongrede konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'deki olumsuzluklara karşı parti olarak tek başına direndiklerini ve mücadelede bulundukları söyledi. Dervişoğlu, eylül ayı başında partisinin genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri, halk teşkilatı ile 77 ile eş zamanlı ziyaretler yaparak 500 binin üzerinde sivil toplum kuruluşunu ziyaret ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin ortak problemlerine karşı ortak çözümler üretmek için projelerin gündeme gelmesini sağlayacak, tartışılmasının önünü açacak toplantılar düzenledik" dedi. Dervişoğlu, "Yeter ki el ele verelim, omuz omuza verelim ve mücadelemizi doğru bir zeminde sürdürüp iktidar yolculuğumuzu güçlendirelim" ifadelerini kullandı.

Dil, kültür ve tarih birlikteliğinin temelini Cumhuriyet'in oluşturduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Bugün Türk milletinin en çok sahip çıkması gereken şey Cumhuriyet ve değerleridir. Bizim komşu ülkelerdeki rejimlerden ayıran özelliğimiz Mustafa Kemal'in inşa ettiği ve bin yılın dahisi olarak tarihe şerh ettiği bu coğrafyada hem yaşam damarlarımızı hem de varlık gerekçelerimizi oluşturmuştur. Bu nedenle Cumhuriyete kayıtsız şartsız sahip çıkmak Türk milletinin her bireyinin görevidir. Türk milletini aydınlatmak da benim İzmirli kardeşlerimin vazifesidir. Tek bayrak değil Türk bayrağı, tek millet değil Türk milleti, tek devlet değil Türk devleti, tek vatan değil Türk vatanı. Bu vatan size emanettir."

'ANITKABİR'İN ÇEVRESİNDE LOKMA DÖKTÜRECEĞİZ'

10 Kasım'da Anıtkabir'in çevresinde mevlit okutacaklarını belirten Dervişoğlu, "Türkiye'de Mustafa Kemal sevdalıları var. Türkiye'nin her yerinde başta İzmir ve ilçelerinde ikindi namazı öncesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhuna mevlidi şerif ve Kur'an-ı Kerim okutalım. İzmir geleneği olan lokma hayrını Anıtkabir'e çıkan caddelerde gösterelim. İzmir adına hayırda bulunacağız ve Mustafa Kemal için Anıtkabir'in çevresinde lokma döktüreceğiz" dedi.

'BU TÜRKİYE YÜZYILINDA ÇÖP İZMİR'E YAKIŞMIYOR'

Kongrede konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ise "Bu salondakilerin yüzde 99'u İzmir'de yaşıyor. İster Kınık ister Kiraz'da ister Bayraklı 'da ister Karşıyaka'da isterse Bornova'da otursun. Allah aşkına, bu çöp İzmir'e yakışıyor mu? Peki susuzluk yakışıyor mu? Yakışmıyor. Çöpün olduğu yerde susuzluk da olursa bulaşıcı hastalıklar yayılır. Türkiye'nin üçüncü büyük şehrinde siz çöpe ve su tedarikine çözüm bulamıyorsanız vaatlerinizi gözden geçirin" dedi.

'BU KONGRE, YENİDEN ŞAHLANIŞIMIZIN MİLADIDIR'

Kongrede tek aday olan mevcut il başkanı Ülkü Doğan da "İzmir teşkilatı, emanetinize sımsıkı sarılıyor. Türkiye'nin geleceğini inşa edecek, sizin önderliğinizde iktidara yürüyecek kadrolar bu salonda. İzmir'de 103 yıl önce biz bütün hainleri denize döktük zannediyorduk, yanılmışız. İyi ve cesur insanlar geçmişte nasıl hainler ile mücadele ettiyse aynı kararlıkla hainlerle mücadele etmeye hazır. Milletimizden aldığımız güç ve Atatürk'ten aldığımız ilham ile bu şehrin kaderini değiştireceğiz. Bu kongre, bizim yeniden şahlanışımızın miladıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif

Öve öve bitiremedi, el yükseltti! Babacan'dan çarpıcı teklif
33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

Kan donduran olayda görüntüler ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
Çekya'dan Fatih Terim için resmi açıklama

Çekya'ya gidiyor mu? Fatih Terim için resmi açıklama geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.