Müsavat Dervişoğlu, çiftçilerin sorunlarını dile getirdi

'BEN, MİLLETİN BÜYÜK BEKLENTİLERİ OLAN BİR DEVLET ADAMIYIM'

Yenişehir'deki programının ardından Karacabey'e geçen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Karacabey Atatürk Meydanı'nda çiftçilerle ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşan Dervişoğlu, çiftçilerin sorunlarını ve dertlerini yakından görmek için bir araya geldiklerini belirterek, "Bana 'Karacabey'e giderken madem ki çiftçi kardeşlerimizle beraber olacaksınız, o zaman bir spor kıyafetle oraya gidin' diye telkinde bulunanlar oldu. Açık ve net olarak söylüyorum. Ben, kendisinden milletin büyük beklentileri olan bir devlet ve siyaset adamı görevi beklenen kişiyim. Bunun hakkını vermek için yollara düştüm. Onun için benim spor kıyafetim yok ki giderken işte başkaları gibi kot pantolon, tişörtle vatandaşın karşısına çıkabileyim. Ama bu sorumluluk duygusu içerisinde yerine getirmek zorunda olduğum bir görevim var. 'Eğer benim çiftçim toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa eğer benim emeklim hanesinde tenceresini kaynatamıyorsa, benim dar ve sabit gelirlim geçinemiyor, barınamıyorsa, benim gencim yaşadığı ülkede kendisine gelecek hayali şayet kuramıyorsa, ben üzerimdeki şu beyaz gömlekten ve boynumdaki medeniyet yularından utandığımı söylerim gider Karacabeylilerden milletle siyaset adına özür dilerim' dedim" diye konuştu.

'YÜZDE 60'A YAKIN ÇİFTÇİ, ÇİFTÇİLİK YAPMAKTAN VAZGEÇMİŞ'

Çiftçinin derdini bildiklerini belirten Dervişoğlu, "Çiftçinin derdini sadece ben bilmiyorum. Bu ülkeyi yöneten hükümet de biliyor. Bu ülkeyi yöneten Recep Tayyip Erdoğan da biliyor. Çiftçinin toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamadığını ve 12 yıldan beri uygulanan yanlış politikalar yüzünden çiftçilikten çekilen vatandaş ve aile sayısının ne olduğunu TÜİK'de söylüyor. 1 milyon 100 bin çiftçiden 400 bin küsür çiftçiye düşmüşüz. Toprağa düşürdüğü terin, ektiği tohumun sarf ettiği emeğin karşılığını alamayan çiftçi kardeşlerimiz çiftçilikten çekilmek mecburiyetinde bırakılmış. Yani bu memleketin yüzde 60'a yakın çiftçisi artık çiftçilik yapmaktan vazgeçmiş. Topraklarımız sürülemez, ekilemez olmuş. Ekilen ve sürülen topraklardan elde edilen ürünler emeği ve sermayeyi karşılayamaz hale gelmiş. Bir dönümü harcadığınız paranın yarısı kadarını topraktan alıp telafi edemiyorsunuz. Burada yanlış uygulamalar, yanlış politikalar birbirine zincirleme olarak sürmüş gelmiş ve benim çiftçim 850 milyar lira bankalara ve şahıslara borçlu duruma getirilmiş. 2,5 milyon çiftçinin tarlasında ipotek, traktöründe haciz var. Ey Tarım Bakanı, ey bakamayan Bakan, ey görmeyen Cumhurbaşkanı, bu halden utanmıyor musun?" ifadelerini kullandı.

'HEPİNİZ ADINA BAŞKALDIRIYORUM'

Hükümetin çiftçileri sahipsiz zannettiğini söyleyen Müsavat Dervişoğlu, "Siz, iş başına geldiğiniz günden itibaren meydanlarda benim çiftçim, benim köylüm, benim emeklim, benim dulum diye haykıran adamlar bitti, gitti, ebediyete vardı zannediyorsunuz. Onların ayak izine basmaya kararlı bir İYİ Parti var. Tıpkı Süleyman Demirel'in samimiyetiyle benim çiftçim, benim işçim, benim gencim diye ayrıştırmaya devam edeceğim ve onların hak mezunu koruyacağım. Sadece Süleyman Demirel'in davrandığı gibi değil. Emperyalizmin karşısında ve emperyalizmin dayatmaları karşısında kaya gibi duran Bülent Ecevit'in nezaketiyle siyaset yapacağım. Necmettin Erbakan'ın imanıyla siyaset yapacağım. Alparslan Türkeş'in cesaretiyle siyaset yapacağım. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ve ülküsünde yürümeye devam edip milletle yolculuğumuzu sürdüreceğim. Herkes bundan emin Olsun. Çiftçi sahipsiz değildir. Mücadelemiz devam edecektir. 85 milyon insan Recep Tayyip Erdoğan için çalışmak mecburiyetinde miyiz? 85 milyon tane insan onun yandaş müteahhitlerine bakmak mecburiyetinde miyiz? 85 milyon insan onun 3-5 maaşlı bürokratlarına ve danışmanlarına hizmet etmek mecburiyetinde miyiz? Öyleyse buradan sesleniyorum, hepiniz adına başkaldırıyorum. Bu yumruğu Türkiye'nin meselelerine vurmak üzere de söz veriyorum" diye konuştu.

'ÇİFTÇİNİN ZARARINI KARŞILAMAK ZORUNDASIN'

Çiftçilerin sıkıntılarının bir an önce giderilmesi gerektiğinin altını çizen Dervişoğlu, "Çiftçinin ödediği enerji giderleri üzerinde yani mazotun ve elektriğin içindeki bütün vergiler zaman kaybetmeden ve hem ahır çıkarılmalı ve çiftçi mazota ve elektriğe istisnasız hiçbir vergi ödememelidir. 850 milyar borcu var çiftçinin. Bu borç hiç zaman kaybetmeden faizsiz olarak yapılandırılmalıdır. Nasıl müteahhitlere vergi affı yapıyorsanız, yandaş bir müteahhitleri nasıl himayenize alıyorsanız, çiftçiyi de almak mecburiyetindesiniz. Çiftçinin birikmiş borçları faizden arındırıp yapılanmalı ve hatta devlet bankalarına olan borçlarının büyük bir kısmı da görev kaybı olarak görev zararı olarak devlet tarafından ödenmelidir." dedi.

'SAYENİZDE BÜTÜN ÇİFTÇİLER HAKLARINI MEYDANLARDA, YOLLARDA ARIYOR'

Üretilen sebze ve meyvelerin zararı karşılamadığını belirten Müsavat Dervişoğlu, "Bugün sıkıntı karpuzda, kavunda, domateste. Yarın ne olacak biliyor musunuz buralarda? Yağ biberi hasadı başlayacak. Aynı felaket yine Bursalı çiftçilerimizi yağ biberi hasadından sonra da bekliyor. Onun için gücünüze siz de inanın. Bizim sonuna kadar sizlerin arkasında duracağımıza ve bulunacağımıza inanıp, iman edin. Sizin Kemalpaşa'dan Karacabey'den çıkardığınız ses, tıpkı bir domino taşı tesiri yaratarak buradan ta Kahramanmaraş'a kadar gitti. Sayenizde bütün çiftçiler hak ve hukukunu artık meydanlarda ve yollarda arıyor. İyi ki varsınız Karacabeyliler" ifadelerini kullandı.

Müsavat Dervişoğlu, konuşmasının ardından Karacabey Belediyesi'ne giderek Belediye Başkanı Fatih Karabatı'yı makamında ziyaret etti. Dervişoğlu, ziyaretin ardından karayoluyla İstanbul'a geçti.

Mehmet İNAN-Yasin KESKİN/KARACABEY, (Bursa,