Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Bütün Kadrolar Seçimlere Hazırlanmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Manisa'da partisinin kongresinde siyasi kadroların seçimlere hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, sorunların çözümüne odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

'BÜTÜN KADROLAR SEÇİMLERE HAZIRLANMALI'

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Balıkesir'deki programı sonrası partisinin Manisa 4'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Dervişoğlu, siyasi parti kongrelerinin yenilenmek, güçlenmek ve tazelenmek için büyük bir fırsat olduğunu belirtip, "Bu kongreler o kadroların ortaya çıkarılması için de önemli kilometre taşıdır. Onun için Türkiye'nin bütün meselelerini müştereken kucaklayabilecek tedbirleri almak üzere yarınlara hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Bütün kadrolar ciddi bir şekilde çalışmalı ve seçimlere hazırlanmalı" dedi.

'SİYASETİN MEYVESİ İKTİDARDIR'

Hamasi söylemlerle elde edilecek herhangi bir başarının söz konusu olamadığını vurgulayan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla sorunlara odaklanacak, o sorunların çözümü noktasında da gayret sarf edecek bir duruşu Türk milletinin takdir ve teveccühüne sunmak mecburiyetindeyiz. Onun için siyaset yapıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi yükseltecek olan sizlersiniz. Partinin kökünü kurtardığımızı, kökün toprağa kök saldığını biliyorum. Ama gövdenin gelişmesi lazım. Dalların uzaması lazım. Yapraklarının olması, o yapraklardan çiçek açması ve meyveye ulaşmamız lazım. Siyasetin meyvesi iktidardır. Bu zamana kadar hep çile çektik. Çileyi kiminle çektiysek zaferi de onunla tatmak üzere yolculuğumuzu güçlendirerek sürdürmemiz lazım."

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı

Parfüm tesisindeki faciada çok sayıda kişi açığa alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Avukatı açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı

Avukatı Açıkladı! Ferdi Tayfur'un gerçek serveti ortaya çıktı
Okulda 'Andımız' krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama öğrenciler durmadı

Okulda "Andımız" krizi! Müdür susturmaya çalıştı ama...
6 kişinin öldüğü yangında tüyler ürperten görüntü: Alevlerin arasından çıkıp geldi

Cehennemden kaçış! Görüntü bu sabah Türkiye'de kaydedildi
KPSS birincisi genç, kuryelik yapıyor

KPSS birincisi böyle görüntülendi
Stanimir Stoilov: Bir gün Vincenzo Montella'yı arayacağım

Stanimir Stoilov: Bir gün Montella'yı arayacağım
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı

Bomba iddia: Gedson, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok

Ne maç ama! Premier Lig'in lideri Arsenal'e 90+4'te büyük şok
Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek

Trafikte bunu yapanlar yandı: Hem ehliyeti hem aracı gidecek
Erol Bulut'tan oyuncularına sitem: Affetmezler

Oyuncularına flaş sitem
'Davulun efsanesi' Adem Göçer memleketi Kırşehir'de vefat etti

UNESCO unvanlıydı! "Davulun efsanesi" hayatını kaybetti
İndirim izdihamı: Haberi alan mağazanın önündeki kuyruğa koştu

Haberi alan kendini sokağa atınca ortaya bu görüntü çıktı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan tartışma yaratacak 'kedi' kararı

Savcılıktan tartışma yaratacak karar! Adliyedeki kediler toplanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.