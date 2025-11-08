İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu: Bütün Kadrolar Seçimlere Hazırlanmalı

'BÜTÜN KADROLAR SEÇİMLERE HAZIRLANMALI'

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Balıkesir'deki programı sonrası partisinin Manisa 4'üncü Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşan Dervişoğlu, siyasi parti kongrelerinin yenilenmek, güçlenmek ve tazelenmek için büyük bir fırsat olduğunu belirtip, "Bu kongreler o kadroların ortaya çıkarılması için de önemli kilometre taşıdır. Onun için Türkiye'nin bütün meselelerini müştereken kucaklayabilecek tedbirleri almak üzere yarınlara hazırlanmak mecburiyetindeyiz. Bütün kadrolar ciddi bir şekilde çalışmalı ve seçimlere hazırlanmalı" dedi.

'SİYASETİN MEYVESİ İKTİDARDIR'

Hamasi söylemlerle elde edilecek herhangi bir başarının söz konusu olamadığını vurgulayan Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla sorunlara odaklanacak, o sorunların çözümü noktasında da gayret sarf edecek bir duruşu Türk milletinin takdir ve teveccühüne sunmak mecburiyetindeyiz. Onun için siyaset yapıyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi yükseltecek olan sizlersiniz. Partinin kökünü kurtardığımızı, kökün toprağa kök saldığını biliyorum. Ama gövdenin gelişmesi lazım. Dalların uzaması lazım. Yapraklarının olması, o yapraklardan çiçek açması ve meyveye ulaşmamız lazım. Siyasetin meyvesi iktidardır. Bu zamana kadar hep çile çektik. Çileyi kiminle çektiysek zaferi de onunla tatmak üzere yolculuğumuzu güçlendirerek sürdürmemiz lazım."

Haber-Kamera: Ersan ERDOĞAN/MANİSA,