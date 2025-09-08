Dervişoğlu'ndan hukuk ve demokrasi vurgusu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Devletimizin tüm kurumlarını hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Parti genel merkezindeki Başkanlık Divanı Toplantısı'nın ardından açıklamada bulunan Dervişoğlu, İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine yapılan silahlı saldırıda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Dervişoğlu, divan toplantısında yeni Orta Vadeli Program'ın yanı sıra Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu demokrasi meselelerini ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendirdiklerini aktardı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesince CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırarak, yerlerine görevlendirme yapılmasına değinen Dervişoğlu, "Biliyorsunuz siyaset yapmak bir anayasal haktır. Bu hakkın gasbı da doğaldır ki anayasal bir suçtur. İktidarın son dönemde attığı adımlar, özellikle CHP ile ilgili yürüttüğü süreçler ülkemizde toplumsal tansiyonu ziyadesiyle yükseltmektedir. Böylesi bir tansiyonun ne iktidara ne de siyasetimize bir faydası olmayacağı gibi vereceği zararın boyutları da tahmin edilemez seviyelere ulaşabilir." diye konuştu.

İYİ Parti olarak, öncelikle iktidarı ardından da toplumun tüm kesimlerini gerginliği ortadan kaldıracak bir dil ve söyleme davet eden Dervişoğlu, "Devletimizin tüm kurumlarını hukuk içinde kalarak ve demokratik haklara saygı göstererek görev yapmaya çağırıyoruz." dedi.

Dervişoğlu, şunları ifade etti:

"Biz, her zaman olduğu gibi hakkı, hukuku ve demokrasiyi savunuyoruz. Bu duruşumuzla da bu gerginliğin tüm taraflarını daha dikkatli, sağduyulu ve gerginliği azaltacak adımlar atmaya davet ediyoruz. Dilerim ki Türkiye'nin içinde bulunduğu bu tansiyon aşağıya doğru çekilir, bu sıkıntıları aşabilmek yolunda adımlar atmakla mükellef grupların, siyasi partilerin tamamı başta iktidar olmak üzere bu sorumluluğun icabını yerine getirir."